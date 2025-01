Ezt gondolja Molnár Anikó a Házasság első látásra szereplőjének OnlyFans-oldaláról

Molnár Anikó már évek óta az OnlyFansből él és egyáltalán nem bánta meg, hogy belevágott. Azóta jól él, be tudta fejezni családi háza felújítását és édesanyjának is tud segíteni. Az egykori valóságshow-szereplő nem szégyelli, hogy pornómodellkedik és ez az elsődleges bevételi forrása, ugyanis úgy gondolja, hogy nincs, aki miatt ne tette volna meg, hiszen se férje, se gyereke nincs jelenleg sem. Mivel Molnár már régóta regisztrált az OnlyFansre, így most megnézte Szolnoki Szabolcs oldalát, és elárult egy-két részletet róla, valamint a saját benyomásáról is beszélt.

Szolnoki állítólag csak egészséges életmódot hirdet a népszerű oldalon, maximum egy-két pikánsabb fotó lesz róla megtalálható az előfizetőknek. Bár korábban kiszivárgott róla egy szexvideó is, akkor tagadta, hogy tudomása lett volna róla és azt kizárólag otthoni, privát felvételnek szánta.

Az egyik barátom hívott fel, hogy a neten kering rólam egy szexvideó! Megdöbbenve állok a történtek előtt, mert valójában egy olyan felvételről van szó, ami otthon, a négy fal között készült, és véletlenül sem a nyilvánosság számára."

- magyarázta korábban Szolnoki Szabolcs, aki állítólag az IT-s barátai segítségét kérte, hogy tüntessék el a házi szexvideóját az internetről.

Molnár Anikó, aki évek óta használja az OnlyFanset, most elmondta, hogy mit gondol Szabolcs projektjéről, és hogy valóban az egészséges életmódot népszerűsíti, de itthoni viszonylatban elég drága az előfizetése.

Ismeretlenül is sok sikert kívánok neki! Szerintem ha az amerikai cég nemcsak a terméket adja, hanem mögé áll menedzsmentként, akkor óriási karriert futhat be"

- mondta Molnár Anikó, szerint az árazás amerikai szintet képvisel, hiszen az 5-50 dolláros (2-20 ezer forintos) előfizetési díj igencsak magas, de ebből is látszik, hogy nemcsak hazai piacra tervez és amerikai cég áll mögötte.

Bár Molnár szerint leginkább az erotikus, szexuális tartalmakra van még mindig a legnagyobb igény, de Szabolcs oldala is sikeres lehet, főleg ha sikerül nemzetközi szinten is ismertté tenni azt.

Az erotika és a szex mozgatja az egész világot, ez tény. És nyilván ez a téma mindig is többeket fog érdekelni"

- zárta a Storynak Molnár Anikó.