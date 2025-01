Sejtelmesen üzent az elvonót otthagyó, alkoholista Molnár Gusztáv

Az RTL Klub bukott sztárja korábban majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. Molnár Gusztáv 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből. Miután azonban szakított a párjával, ismét az alkoholhoz nyúlt, ugyanis nem tudta feldolgozni, hogy vége a párkapcsolatának. A Corvin-negyedben a kukák mellett aludt fényes nappal, erről fotók is készültek. Annyira borzalmas állapotban volt, hogy később egy járókelő mentőt is hívott hozzá.

Korábban is nagy reményekkel kezdett új életet Molnár Gusztáv, majd újra visszaesett

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

Molnár Gusztáv ekkor rájött, hiába töltött rengeteg időt a szigorú elvonón, újra segítségre van szüksége, így önként bevonult, hogy végre leszámoljon a függőségével. A színész október elsején kezdte el a kezelést, majd egy hónapot Kalocsán töltött, egyet pedig Pécsett, de november végén már újra Budapesten tartózkodott. Korábban elmondta, hogy azért is döntött így, mert félt attól, hogy elveszíti a nőt, akivel épp kapcsolatuk elején tartanak. Másrészt úgy gondolta, hogy Komló után már nincs szüksége olyan hosszú időre egy elzárt közösségben, viszont a fővárosban is jár gyűlésekre, foglalkozik a problémával.

Ekkor adott egy megrázó interjút, melyben elmondta az okait annak, amiért mégis feladta a rehabilitációt, azóta azonban nem igazán adott magáról életjelet. Most a közösségi oldalán jelentkezett és egy új fotót is mellékelt magáról, ami alapján úgy tűnik, már valóban jobban érzi magát. Molnár Gusztáv a követőinek kívánt boldog új évet a bejegyzésében, melyben sejtelmesen utalt arra is, hogy alakulóban van a kapcsolata a rejtélyes nővel, valamint azt is kifejtette, hogy új reményekkel fordul az új év felé, azonban még bizonytalan, nem tudja mit akar az élettől.

Még nem tudom mit akarok, de azt tudom, hogy mit nem. Az idei legyen mindenkinek egy csodás év! Velem már most rengeteg jó dolog történt, de erről majd máskor mesélek.

Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt nekem az elmúlt években. Remélem, megérte. Aki pedig a képet készítette rólam valaki olyan, akit most nagyon szeretek. Most nem lehetne jobb. Boldog új évet mindenkinek!" - üzente közösségi oldalán Molnár Gusztáv, aki szerint így közelebb a negyvenhez már bölcsebb mint korábban volt.