Az elvonót elhagyta, így van most Molnár Gusztáv

A színész majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. Molnár Gusztáv 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből. Miután azonban szakított a párjával, ismét az alkoholhoz nyúlt, ugyanis nem tudta feldolgozni, hogy vége a párkapcsolatának. A Corvin-negyedben a kukák mellett aludt fényes nappal, erről fotók is készültek. Annyira borzalmas állapotban volt, hogy később egy járókelő mentőt is hívott hozzá.

Korábban is nagy reményekkel kezdett új életet Molnár Gusztáv, majd újra visszaesett

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

Molnár Gusztáv ekkor rájött, hiába töltött rengeteg időt a szigorú elvonón, újra segítségre van szüksége, így önként bevonult, hogy végre leszámoljon a függőségével. A színész október elsején kezdte el a kezelést, majd egy hónapot Kalocsán töltött, egyet pedig Pécsen, de november végén már újra Budapesten tartózkodott. Erről itt olvashat hosszabban.

