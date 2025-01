Itt a rendőrség válasza a magyar rapper botrányára

Rendőrségi ügy lett Mr. Missh szilveszter előtti botrányából, miután a rapper megvert egy taxist a Boráros téren. Mint kiderült, a rendőrség súlyos testi sértés gyanújával hallgatta ki a zenészt.

Mr. Missh a színpadon

Fotó: Instagram/Mr. Missh / Instagram/Mr. Missh

"Tájékoztatjuk, hogy 2024. december 30-án reggel 6 óra után a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási Központjába a IX. kerület, Boráros térről verekedésről érkezett bejelentés. A rendelkezésre álló adatok szerint

egy férfi összekülönbözött a viteldíjon az őt fuvarozó taxissal, melynek következtében letörte az autó visszapillantó tükrét, illetve többször megütötte.

A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, majd a kerületi rendőrkapitányságra előállították, ahol súlyos testi sértés kísérlet bűntett és rongálás vétség gyanúja miatt hallgatták ki" – válaszolta a rendőrség kommunikációs osztálya a Ripost megkeresésére.

Miért verte meg a taxist Mr. Missh?

Demeter Mihály, azaz ismertebb nevén Mr. Missh még a Miszterek nevű formációban kezdte a karrierjét, majd szólóban folytatta. Már többször keveredett botrányba, 2019-ben egy szórakozóhelyen többször megütött egy nőt, később pedig garázdaság vétsége és más bűncselekmények miatt is vádat emeltek ellene.

A december 30-án megvert taxis egy Facebook-csoportban számolt be a történtekről, korábban már idéztük a sztoriját: "5:30-kor kaptam egy címet Törökbálintra. 5:45-kor megérkeztem a címre, 2 perc múlva kijött L.L. Junior, hogy egy barátjának hívta a taxit, aki mindjárt jön. Ez a személy Mr. Missh volt. Beült az autóba, elővett a farzsebéből egy 10 ezrest, és mondta, hogy vigyem haza Tatára. Mondtam neki, hogy ne haragudjon, de ez nem fedezi a fuvardíjat. Azt mondta, akkor vigyem be Budapestre. Elindultunk, ő útközben elaludt, ezért megálltam a Boráros téri taxiállomáson, hogy felkeltsem, hogy merre szeretne menni Budapesten belül. Erre ő

elkezdte mondani, hogy mindenki cserben hagyta, vigyem haza Tatára, mert ha nem, akkor szétver engem.

Mondtam neki, hogy ne haragudj, de ha megfenyegetsz, akkor szerinted le foglak vinni? Kiszállt az autóból, mire én gyorsan lezártam azt, ugyanis nem szerettem volna, hogy visszaszálljon. Elkezdte rángatni a kilincset, és amikor tudatosult benne, hogy nem fogom tovább vinni, ráült a motorháztetőmre. Ezt megunta, majd pár perc múlva elkezdte ütni az ablakaimat.

Odasétált a jobb oldali visszapillantó tükörhöz, megfogta, rám nézett és azt mondta, hogy szálljak ki, mert meg akar verni. Reménykedtem benne, hogy befejezi, de sajnos nem.

A jobb oldali könyökével izomból letörte a jobb oldali visszapillantó tükrömet. Erre én azonnal ki akartam szállni, mire ő átszaladt az én oldalamra, és ököllel többször is megütött, halántékon ütött, orrba vágott, darabokra tört a szemüvegem is. Üvöltöttem, hogy segítség, és szerencsére pár járókelő azonnal odajött, ekkor hagyta abba az ütéseket is. A járókelők hívták a rendőröket. A kiérkezett rendőrök elkapták őt, nekem azonnal mentőt hívtak. Súlyos testi sértés és rongálás történt" – írta.