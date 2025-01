Újra műteni kell az ismert magyar zenészt

A rapper nemrég az Instagram-oldalán számolt be a történtekről, ahol azt is elárulta, miért volt szükség a műtétre. "Régebbi sérülések miatt meghúzódtak a szalagok a térdemnél, ami miatt ciszta alakult ki hátul. Illetve porckopásom is van, és úgy voltam vele, hogy ha szeretnék sportolni rendszeresen akkor ezt meg kell műtetni" – írta DR BRS.

Műteni kell DR BRS-t

Fotó: Instagram / DR BRS

Most a Párharc volt szereplője a Mokkában beszélt a műtétről, amely szerinte jól sikerült: három napja történt, de azóta már volt koncerten is. Mint az orvos mondta neki, használnia kell a lábát, nem heverészhet naphosszat. „Nem betegség, ez szükséges rossz” – magyarázta.

A zenész arról is beszélt, hogy még most januárban orrsövényműtéte is lesz, erős horkolása miatt. „Én nagyon horkolok, ő nagyon rossz alvó. Külön alszunk a feleségemmel, ez a hosszú kapcsolat titka” – viccelődött a Mokkában.

Arról is beszélt, hogy február végén jön ki egy közös daluk Radics Gigivel, részletek a videón: