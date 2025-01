Nagyon veszélyes műtét vár Nádai Anikó vőlegényére - videó

Már öt éve egy párt alkot Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter, akik bár a lánykérésen elég hamar átestek, azonban az esküvő azóta is várat magára. Most úgy tűnik, hogy még egy darabig várniuk kell, ugyanis nagyon komoly és veszélyes műtét áll Hajmásy előtt, amiről most beszélt először.

Nádai Anikó 2020 októberében jött össze Weisz Fanni volt férjével, Hajmásy Péterrel, aki aztán 2022 elején kérte meg a kezét – és bár az esküvőre máig nem került sor, már abban az évben megszületett az első közös gyerekük, Alex. Nádai Anikónak van egy másik fia az előző kapcsolatából, Kovács Dánieltől is. Nádai Anikó és Hajmásy Péter már 5 éve alkotnak egy párt, még nem házasodtak össze

Fotó: Nádai Anikó Instagram Tavaly szeptemberben már az is kiderült, hogy Nádai Anikó és Hajmásy Péter a költözés miatt halogatták eddig az esküvőt. Meglátjuk, hogy mennyi pénzt visz majd el az építkezés, ha sokat, akkor két év múlva lesz esküvő. Nem szeretnénk kapkodni. Sok barátunk van, akikkel mind szeretnénk együtt ünnepelni. Peti már azt is pedzegette, hogy legyen kétnapos. Az szinte biztos, hogy belföldön, közel a fővároshoz tartjuk meg, hogy ne kelljen sokat utazni a násznépnek" - mondta akkor a műsorvezető, aki korábban a terhessége miatt nem ment hozzá vőlegényéhez, most pedig annak egészségi állapota nem biztos, hogy engedni fogja egyhamar az esküvőt, amit 2026-ra terveztek. Hajmásy Péter most először beszélt súlyos szívbetegségéről, melyet csak nemrég fedeztek fel az orvosok, akik azonnal műtétet javasoltak a férfi számára. Nádai Anikó párja elmondta, mennyire rémisztő és bonyolult, nyitott szívműtétre lesz szüksége, és azt sem leplezte, hogy tart a következményeitől, hiszen arra sincs garancia, hogy újraindul a szív a műtétet követően. Nekem világ életemben szívritmus zörejem volt, illetve billentyűproblémám, de most találtak egy aorta ascendens nevezetű dolgot... Nyitott szívműtét, meg billentyűcsere, meg hálózás, meg felvágnak, megállítják a szívedet..." - sorolta gondterhelten a Ki vagy te valójában? podcastműsor előzetesében Hajmásy Péter, aki most először beszélt arról, hogy tízórás nyitott szívműtétre vár jelenleg, hiszen kénytelen lesz alávetni magát a beavatkozásnak. A férfi azt is hozzátette, hogy jelenleg még azon vacilálnak, állati eredetű billentyűt kapjon-e vagy fémet, hiszen mindkettőnek van előnye és hátránya is, az előbbinek az, hogy gyakrabban kell cserélni, az utóbbit nem kell cserélni, de folyamatosan hallani lehet a működését. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ki vagy te valójában? - podcast (@kvtv_podcast) által megosztott bejegyzés

