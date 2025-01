Felismerhetetlenre hízott a kétezres évek népszerű énekesnője - képek

A képek között lapozhat:

A 46 éves portugál sztár hazánkba is ellátogat idén, hiszen a 2025-ös Sziget sztárfellépői között szerepel a neve, így olyan slágereket hallgathatnak az idei fesztiválozók, mint a Turn off the light, a Say it right, a Maneater, vagy a Forca, ami a 2004-es labdarúgó EB hivatalos dala volt.