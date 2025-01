Újra összeállt a Nirvana - videó

A Nirvana tagjai is csatlakoztak a FireAid nevű koncertsorozathoz, amelyet a Los Angeles-i tűzkárosultak megsegítésére hívtak életre a kaliforniai Inglewoodban. A két helyszínen zajló rendezvényen olyanok is felléptek január 30-án, mint Billie Eilish, Lady Gaga vagy Katy Perry, de többek között a Red Hot Chili Pepperst, a No Doubtot vagy a Green Dayt is el lehetett csípni.

Kurt Cobain az MTV híres unplugged koncertjén 1993-ban

Fotó: Getty Images/Frank Micelotta Archive / Getty Images/Frank Micelotta Archive

A Nirvana két oszlopos tagja, Dave Grohl és Krist Novoselic a bandával korábban is turnézó Pat Smearrel lépett színpadra, az 1994-ben meghalt Kurt Cobain helyett pedig olyan híres énekesnők énekelték a régi dalokat, mint Joan Jett, St. Vincent vagy Kim Gordon. A legnagyobb meglepetést így is Dave Grohl 18 éves lánya, Violet Grohl okozta, aki sokakat meghatott az All Apologies előadásával. Nézze meg a koncertnek ezt a részletét!