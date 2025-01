Rejtély, hová tűnt Noszály Sándor

Mint írtuk, Noszály Sándort egy ideje nem érik el a barátai, új hír pedig nem érkezett róla a családtól: azt sem lehet tudni, hogy a karácsonyt vagy a szilvesztert milyen körülmények között töltötte. A teniszező a pszichiátriai kezelés után még jelentkezett a közösségi médiában, de azóta ott sem ad magáról életjelet.

Noszály Sándor jó ideje nem adott hírt magáról

Fotó: Noszály Sándor/Instagram / Noszály Sándor/Instagram

Ismert barátja, Vajtó Lajos korábban úgy nyilatkozott, hogy Noszály Sándor bizonyára a kezelésére koncentrál, a Bors viszont megtudta, hogy a pszichiátriára nem tért vissza – vagy legalábbis a forrásuk nem találkozott vele.

"Az édesanyám karácsonykor került be abba az intézménybe, ahol korábban Noszály Sándort is kezelték, még az ősz folyamán. Mivel anyukámat rendszeresen látogattam, hallottam is a folyosón, hogy beszéltek róla, emlegették, hogy korábban ott volt.

A kezelése azonban véget ért, és Sándor tudomásom szerint azóta sem tért vissza az osztályra.

Én legalábbis egyszer sem találkoztam vele, pedig több napon át töltöttem órákat a kórházban. Bízom benne, hogy már jobban van, csak igyekszik elzárkózni a nyilvánosság elől és csak magára koncentrál" – mondta a lapnak egy névtelen informátor.

Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd

Noszály Sándorért októberben kezdtek el aggódni sokan, amikor a közösségi oldalán elkezdett furcsa videókat megosztani, amelyekben teljesen összefüggéstelenül beszélt, zavartan viselkedett – később a testvére, Noszály Andrea osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az egykori sportoló már évek óta súlyos bipoláris zavarral küzd.

Noszály Sándort végül novemberben kiengedték a kórházból, arról azonban már korábban volt szó, hogy a kezelése az intézményen kívül is folytatódik majd. "Nagyon súlyos volt az állapota, ezért volt szükség több belsős és külsős szakemberre is a kezeléséhez. Az elmúlt hetekben számos intézményben megfordult, erre mind szükség volt ahhoz, hogy a gyógyulás útjára lépjen. Az orvosok egy hete már elég stabilnak látták az állapotát ahhoz, hogy elhagyja a klinikát, otthoni környezetben gyógyuljon tovább, és megnézzék, a beállított gyógyszerekkel miként tud »kint« boldogulni. A terápiája azonban nem ért véget, heti több alkalommal lesznek ülései" – mondta korábban egy másik informátor, aki arról is beszélt, hogy Noszály Sándornak fokozatosan kell visszatérnie a hétköznapokba, egy ideig még egyedül sem maradhat.