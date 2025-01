Noszály Sándor: Életem talán legnehezebb időszakán vagyok túl

Hosszú idő után posztolt újra Noszály Sándor, akinek mentális egészségéért nagyon sokan aggódtak. "Életem talán legnehezebb időszakán vagyok túl. Köszönöm a megszámlálhatatlan aggódó üzenetet! Megígérem, hogy ezentúl nagyon fogok vigyázni magamra. Nagy örömmel csatlakoztam a BTC teniszakadémia szakmai stábjához, ahol a legprofibb körülmények várják a versenyzőket" - írta a sportoló.

Noszály Sándor

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Mint írtuk, Noszály Sándort egy ideje nem tudták elérni a barátai, új hír pedig nem érkezett róla a családtól: azt sem lehet tudni, hogy a karácsonyt vagy a szilvesztert milyen körülmények között töltötte. A teniszező a pszichiátriai kezelés után még jelentkezett a közösségi médiában, de utána hetekig nem adott magáról életjelet.

Ismert barátja, Vajtó Lajos korábban úgy nyilatkozott, hogy Noszály Sándor bizonyára a kezelésére koncentrál, a Bors viszont megtudta, hogy a pszichiátriára nem tért vissza – vagy legalábbis a forrásuk nem találkozott vele. "Az édesanyám karácsonykor került be abba az intézménybe, ahol korábban Noszály Sándort is kezelték, még az ősz folyamán. Mivel anyukámat rendszeresen látogattam, hallottam is a folyosón, hogy beszéltek róla, emlegették, hogy korábban ott volt.

A kezelése azonban véget ért, és Sándor tudomásom szerint azóta sem tért vissza az osztályra.

Én legalábbis egyszer sem találkoztam vele, pedig több napon át töltöttem órákat a kórházban. Bízom benne, hogy már jobban van, csak igyekszik elzárkózni a nyilvánosság elől és csak magára koncentrál" – mondta a lapnak egy névtelen informátor.

