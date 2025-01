Halálos fenyegetéseket kap a Házasság első látásra szereplője

A Házasság első látásra második évadának szereplője volt Oláh Orsi, aki az egyik legmegosztóbb résztvevője volt a legutóbbi kísérletnek. Sokan elítélik amiatt, ahogyan Széplaki Zoltánnal, vagyis a volt férjével viselkedett a műsorban, de az sem tett jót a megítélésének, amikor összeveszett Kovács Renivel, akivel azóta is folyamatosan üzengetnek egymásnak.

A Házasság első látásra két felesége, Orsi és Reni korábban jó barátnők voltak, mára nem állnak szóba egymással

Fotó: TV2

Kovács Reni és Oláh Orsi a forgatások alatt még jó barátságban voltak egymással. Egyelőre még nem lehet tudni, pontosan mi áll a viszonyuk megromlásának hátterében, de valószínűleg Reni és Brumi házasságához van köze, illetve ahhoz, hogy a két nő egymás férjeivel került jó barátságba. Azt még nem árulhatják el, hogy mi történt valójában, de Kovács Reni egy igencsak beszédes üzenetben annyit már elárult, hogy elmondta a véleményét Orsinak a viselkedéséről, ami nem tetszett a lánynak, ezért letiltotta őt és azóta nem beszélnek egymással.

Bár a műsor már három hete véget ért, Oláh Orsi körül azóta sincs nyugalom. Hol Kovács Renivel veszekszik, hol a követőit osztja ki üzenetben. Most is az utóbbi történt, ugyanis a nő megelégelte azt, hogy durván zaklatják, éjjelente is ismeretlenek hívják telefonon, de halálos fenyegetéseket is kapott már az elmúlt időszakban.

Nem hibáztatok senkit, akit meg lehet vezetni és aszerint ítél meg! Ez legyen az ő döntése! De az, hogy mindenki úgy vághatja hozzám a kéretlen szenny véleményét, mintha nekem ezt kötelező lenne tűrni.

Sokszor akartam írni erről, de úgy gondoltam majd szépen ennek is vége. Aztán mégsem. Nagyon sok gusztustalan hazugságot viselek el és nyelek le másoknak, ráadasul eddig csodálatosan tudtam kezelni a rosszindulatú emberek hányadékat is. De meddig kell nekem ezt csendben tűrni?

Éjszakákon át hívogatnak ismeretlen hívók telefonon… törögetik a közösségi oldalaimat…. Mi lesz a következő? Házhoz jöttök? Nagyon rég túlléptetek egy határt! Kívánjátok a halálom…

- kezdte hosszas bejegyzésében a Házasság első látásra egykori felesége, aki még tovább taglalta a sérelmeit és azt, hogyan támadják őt folyton és nehezítik meg az életét a műsor óta idegen emberek. Hozzátette, hogy tudta, hogy megosztó személyiség lesz, amikor jelentkezett a műsorba, de nem gondolta, hogy ilyen indulatokat vált majd ki.