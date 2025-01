Így néz ki ma az oldalra néző kislány, aki kétévesen vált mémmé

A Clem család 2013-as autós videójából igazi netes szenzációvá vált egy kivágott kép, amelyből rengeteg mém készült, chatelés során is sokan használják reakcióként. Erről a fotóról van szó:

Oldalra néző Chloe

Fotó: YouTube/The Clam Family / YouTube/The Clam Family

Az akkor kétéves Chloe Clem egyébként arra reagált így, hogy kiderült: a család Disneylandbe utazik. Az utat a nagyobbik lánynak szánták meglepetésként, aki örömében elsírta magát, Chloe azonban még nem nagyon érthette a helyzetet, ezért vágott ilyen zavart fejet – egy képernyőképből pedig megszületett a Side Eyeing Chloe, Oldalra néző Chloe nevű mém.

Jó pénzt hozott a családnak a felvétel

Chloe édesanyja, Katie Clem most a People magazinnak mesélte el, hogy mennyire meglepődött, amikor a kislánya arcával tele lett a Tumblr, majd a többi közösségi felület is – ami azért is volt érdekes, mert amíg a család hasonló videója 2011-ből már több mint 20 millió megtekintésnél jár a YouTube-on, addig a 2013-as felvételt "csak" 4 millióan látták. Utóbbiban volt azonban egy olyan pillanat, amelyet pillanatok alatt felkaptak a felhasználók.

Katie Clem arról is mesélt, hogy a kislányát már kétévesen felismerték az utcán, miközben a családnak jó pénzt is hozott a fotó: nemcsak hirdetésekhez, különféle kampányokhoz tudták értékesíteni, de 2021-ben NFT-ként (nem helyettesíthető tokenként) is eladták 74 ezer dollárért (közel 30 millió forintért).

Chloe Clem már 14 éves, de hivatalos Instagram-oldalán még mindig a kiskori, mémmé vált fotója a profilképe – miközben azért újabb felvételeket is oszt meg magáról a család felügyeletével. Nézze meg a következő oldalon, hogyan fest manapság!

Lapozzon!