Stephen King szerint idén nem kéne megtartani az Oscar-gálát

A Los Angelest hetek óta pusztító tűzvész amellett, hogy civilek ezreinek életét tette tönkre, az óriási múlttal rendelkező hollywoodi filmgyártást is teljesen leállította. Számtalan forgatás szünetelni kényszerül, filmpremiereket halasztottak el, és az Oscar-gála elmaradására is komoly esély mutatkozik. Ráadásul a díjátadó eltörlését kezdeményezi most már a híres regényíró, Stephen King is.

1929. május 16-án, azaz közel 96 évvel ezelőtt rendezték meg a legelső Oscar-gálát Hollywoodban. Azóta sok mindent átélt az emberiség, köztük például egy világháborút és egy COVID-járványt is, de a díjátadót szervező Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia sosem hátrált meg, a filmvilág legfontosabb eseményét eddig minden évben megrendezték. Azonban a január eleje óta Los Angelesben fékezhetetlenül terjedő erdőtüzek miatt most elképzelhető, hogy a majdnem 100 esztendős története során először idén a gála nem lesz megtartva. A természeti katasztrófában eddig több mint 10 ezer lakóház semmisült meg, számos hollywoodi sztár, köztük Anthony Hopkins vagy Paris Hilton otthona is hamuvá lett, a halálos áldozatok száma pedig mára elérte a 27-et. Ennek következtében egyre jobban erősödnek azok a hangok, hogy a fényűzésről és csillogásról szóló, sztárok tömkelegét felvonultató rendezvényt nem szabadna megrendezni. Egyre többen gondolják, hogy a tűz martalékává vált Los Angelesben nem kellene most megrendezni az Oscar 2025-ös átadóját

(Fotó: Justin Sullivan/Getty Images) Stephen King nemet mond az Oscarra Bár a jelöltek kilétéről eredetileg január 12-én le kellett volna rántaniuk a leplet, a szüntelenül tomboló erdőtüzek pusztítása miatt ezt a dátumot január 23-ára halasztották el. A végleges jelöltlista résztvevőiről szavazni pedig január 17-ig tudnak az Akadémia tagjai, köztük Stephen King is, aki azonban ezúttal nem él ezzel a lehetőségével, mi több egyenesen az idei Oscar-gála eltörlését kezdeményezte a Bluesky nevű közösségi oldalon. Nem szavazok idén az Oscaron. Szerény véleményem szerint törölni kellene az egészet. A lángokban álló Los Angelesben nincs csillogás – írta a bejegyzésben a híres író. A számtalan filmadaptáció alapjául szolgáló regény szerzője mellett a kétszeres Golden Globe-díjas színésznő, Jean Smart, illetve a kommentelők ezrei is a gála elmaradását szorgalmazzák. Az Akadémia egyelőre nem állt kötélnek, és feltett szándékában áll megtartani a 97. Oscar-gálát, melynek időpontja változatlanul 2025. március 2.

