Megható történetet mesélt Oszter Sándorról a lánya, Oszter Alexandra

Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészről lánya, Oszter Alexandra a Dankó Rádió műsorának vendégeként mesélt: édesapja annyira rajongott a magyar vidékért, hogy külföldre nem szívesen utazott el.

Oszter Sándor, Oszter Alexandra

Fotó: MTI/Zih Zsolt

Megemlékezett arról a sorsdöntő pillanatáról is, amikor édesapjának fiatalon, tizenéves korában alkalma lett volna disszidálni egy teherhajóval. „Úgy mesélte, hogy már mindent megszervezett, de amikor felszállt, és felszedték a gyalogos hidat, akkor eszébe jutott, hogy itt kell hagynia az édesanyját. Itt volt a családja, a barátai, és úgy érezte, nem teheti meg, hogy elhagyja őket és a hazáját. Végül leszállt” – osztotta meg Oszter Alexandra.

Édesapja sokáig kétségek közt élt, vajon jól döntött-e, de később egy újabb alkalommal is próbára tette őt sors, és akkor sem döntött másképp. Egy hollywoodi rendező fedezte fel, és amerikai westernfilmhősként kínált neki karrierlehetőséget. „A saját hazájában szeretett volna 'próféta lenni', ezért visszautasította az ajánlatot” – hangsúlyozta Oszter Alexandra, aki szerint a hagyományok tisztelete örökölhető érték, őt is mindmáig lenyűgözi a magyar táj szépsége, ezért is él az édesapjától örökölt vidéki birtokon.

Oszter Sándor 2021-ben halt meg. Művészi munkáját 1983-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1988-ban lett érdemes művész. 1972-ben a San Remó-i filmfesztiválon ő kapta a legjobb férfi alakítás díját a Kitörésben nyújtott játékáért. 2013-ban Kossuth-díjat kapott sokoldalú, stílus- és műfajgazdag művészi munkásságáért, drámai hősöket és karakterszerepeket egyaránt kiváló jellemábrázoló képességgel emlékezetesen megformáló, maradandó élményt nyújtó pályafutása elismeréseként.