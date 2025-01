Ötvenéves Doktor Bubó

A szereplők nem csupán állatok, hanem emberi tulajdonságokat és típusokat megjelenítő karakterek. A gyermeksorozat mögöttes mondanivalója felnőtteknek szól, hiszen társadalomkritikai kérdések is megjelennek benne, így egyszerre szórakoztat és tanít. A magyar klasszikus nemzetközi sikereket is elért: a német és a lengyel televízióban is bemutatták, bár a szöveg utánozhatatlan magyar szójátékait nehezen tudták lefordítani. A szövegíró Romhányi, akinek a nevéhez olyan munkák fűződnek, mint a Mézga család forgatókönyve, majdhogynem szórakozásnak élte meg a közös munkát Nepp Józseffel, és szellemes szövegei nagyban hozzájárultak a sorozat máig tartó sikeréhez.

A közönségkedvenc sorozat az M2 Gyermekcsatorna műsorán látható szombaton és vasárnap 15:50-től

Fotó: MTVA

+1 érdekesség: Az M2 Gyerekcsatorna műsorán ma is szerepel a népszerű sorozat, így a gyerekek is megismerhetik a vidám történeteket és nagy igazságokat rejtő erdei világot, ami generációkat köt össze, és ahol nélkülözhetetlen a humor.

