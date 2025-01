Szörnyen kínos volt Pamela Anderson és Michael Jackson találkozása

Az 57 éves Baywatch-sztár, Pamela Anderson bevallotta, hogy a pop királya, aki 2009-ben halt meg kábítószer-túladagolásban, gyerekkori szerelme volt. A színésznő és szexszimbólum, aki 1992 és 1997 között szerepelt a Baywatchban, nagyon csalódott első találkozásukkor.

Pamela Anderson a The Last Showgirl egyik sajtóeseményén

Fotó: IMDb

Pamela Anderson, aki Kid Rockhoz és Tommy Lee-hez is hozzáment, Michael Jacksont is kiszemelte magának. „Azt hittem, hogy feleségül akar majd venni. Aztán találkoztam vele, és nem kérte meg a kezem! Nagyon csalódott voltam” – emlékezett.

Anderson arról is beszélt, hogy Jamie Lee Curtistől viszont tartott, mielőtt elkezdtek volna dolgozni a 2024-es The Last Showgirl című filmen. „Megijedek az emberekkel való találkozástól. Nagyon féltem attól, hogy találkozom Jamie Lee Curtisszel. Nagyon megrémültem” – emlékezett. Jamie Lee Curtis azonban nagyon barátságos és támogató volt. „Minden fenntartásom, félelmem és bizonytalanságom kirepült az ablakon” – emlékezett.

Az egykori playmate bevallotta, hogy soha nem látott még egy részt sem a Baywatchból, mivel utálja visszanézni magát a képernyőn.