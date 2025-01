Példátlan dolog történt a Kincsvadászokban

A TV2 hétköznap esti műsorában gyakran előfordul, hogy valaki sikert arat a régi tárggyal, amit hozott, és a megálmodott összeggel, vagy épp sokkal több pénzzel megy haza. Olyan azonban nemigen volt a Kincsvadászokban, hogy valaki csak a tervezett összeg tizedéig jusson. Most ez is megtörtént, egy férfi 1,5 millióban reménykedett, de a 155 ezer is nehezen jött össze.

Kincsvadászok

Fotó: TV2

Az ajánlat tehát 155 ezer forint volt a fújtatóra, de a férfi jelezte, hogy nem fog élni ezzel, ennyiért nem adja oda. "Én milliós tételről beszéltem" - jegyezte meg. "Ha valaki ezért egymilliót ad, akkor fanatikus fújtató vagy történelmi kovácsműhelyt nyit. De nagyon egyedi tárgyat hoztál, köszönjük" - így reagáltak a műsor szereplői. "Tipikus eset, amikor nem találkozik a kereslet és a kínálat. Azt hittem, hogy nagyobb érdeklődést fog kelteni" - mondta búcsúzásképp az eladó.

Sok érdekes tárgy bukkant fel

Január 6. óta újra műtárgyak, régiségek, féltve őrzött családi ereklyék érkeznek Tillához és a Kincsvadászok szakértőihez a TV2 stúdiójába. A műtárgy-kereskedő show stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsorba érkezők.

Az előző széria sikere után 2025-ben is értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival. Az olykor igen különös tárgyakról rövid elemzés után kiderül, mennyit is érnek, majd a felbecsülés után a kereskedők elé kerülnek. Akiknek, ha elnyeri tetszését, elindul a licit, majd, ha megvan az ár az eladó még mindig dönthet úgy, hogy mégsem válik meg a portékájától.

“Nagyon rövid idő alatt, nagyon népszerű lett a műsor, és erre az egész stáb elképesztő büszke. Olyan embereket is leültettek az adások az előző évadban, akik nem feltétlenül néznek már TV-t. A Kincsvadászok egy nagyon érdekes, és különleges rangot harcolt ki magának.

Szeretem ezt a csapatot, izgalmas és egyben szórakoztató velük a műsor,

és mivel képzőművészeti iskolákba jártam, a téma hozzám rendkívül közel áll. Szeretjük azt is, ha meglepnek minket furcsa tárgyakkal, ilyenek most is lesznek. Arról nem is beszélve, hogy egy-egy dolognak milyen elképesztő története van, és lesznek nagyon-nagyon vicces sztorik is” – mondta el Till Attila a műsor indulásakor.

Itt a legutóbbi, furcsa licit: