Az élet nagy kérdéseire keresi a választ Philomena Cunk

Miért mondják, hogy a piramisok építését nagy rejtély övezi, amikor nyilvánvalóan csak nagy téglák egy háromszögben? A piramisok építését fent kezdték, és lefelé haladtak, vagy épp fordítva? Ki találta fel a civilizációt és miért akar névtelen maradni? Az ógörög tragédiák évszázadokkal ezelőtt történtek, ezek még mindig szomorúak? Hány nyílás volt az ősember testén, volt-e neki lába és szemöldöke? A számoknak az ókorban is ugyanaz volt az értékük, mint most? Gondolt-e filozófus valaha olyan nagyot, hogy széthasadt a feje? - ilyen és hasonló kérdésekkel idegesíti a sorozatában az emberiség múltját „kutató”, naivságot, tájékozatlanságot, már-már teljes butaságot mímelő Philomena Cunk a felkeresett szaktekintélyeket.

Philomena Cunk (Diane Morgan)

Fotó: IMDb

A sorozatban, amely most folytatást kapott, Philomena Cunk látványos történelmi helyszíneken bóklászik, és különféle tudósokkal, kutatókkal, egyetemi tanárokkal próbál beszélni olyan témákról, amelyek önmagukban érdekesek lennének, de a riporternő megközelítése, hozzáállása (persze szándékosan) primitív. A műsor részben erről is szól: arról, hogyan reagál egy teljesen banális és ostoba kérdésre egy tudós, aki ötven éve kutatja a történelem egy területét. Egy példa: Philomena Cunk szerint a számok 1-től 700-ig léteznek csak, majd ismétlődnek, legfeljebb más néven (és biztos benne, mert látott róla egy Youtube-videót). El lehet képzelni interjúhelyzetben, milyen arcot vág erre az egyik londoni egyetem professzora, akinek a szakterülete az ókori Közép-Kelet, és egész életét értelmes emberek közt élte le.

Philomena Cunk (Diane Morgan)

Fotó: IMDb

Diane Morgan áll a karakter mögött, egy 49 éves angol humorista, színésznő, író. Játszott BBC-sorozatban, Netflix-sorozatban, az áldokumentum-sorozattal lett világszerte kedvenc – de egyértelmű, hogy ez a fajta abszurd, kínos humor vagy bejön valakinek, vagy nagyon nem. Morgan mindenesetre tisztességes helyezést ért el különféle „leghumorosabb nők”-listákon.

Morgan talán legismertebb karaktere Philomena Cunk, az ostoba, tájékozatlan, mégis komolyan gondolkodni próbáló, történelemmel, kultúrával és aktuális ügyekkel foglalkozó riporter-műsorvezető. A karakter először Charlie Brooker Weekly Wipe című műsorában tűnt fel (2013 és 2015 között), többek között a Moments of Wonder című rendszeres szegmens műsorvezetőjeként. Cunk azóta más mockumentary-helyzetben is látható.