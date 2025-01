Porig égett a magyar modell háza a Los Angeles-i tűzvészben - képek

Egyre inkább elhatalmasodik az alig pár napja kezdődött Los Angeles-i tűzvész. A tragédia áldozatainak száma friss hírek már 16 főre emelkedett és több 180 ezer embert kellett evakuálni. A mentőcsapatok igyekeznek eloltani a tüzet, azonban a száraz időjárás és az erős szél ezt nagyon megnehezíti.

Pillmann Lívia otthona is leégett a Los Angeles-i tűzvészben

Fotó: Pillmann Lívia /Instagram

Többek közt a magyar modell, Pillmann Lívia, - aki jó barátságot ápol a Született feleségek sztárjával, Jesse Metcalfe-val - is érintett a tragédiában, ugyanis gyönyörű, milliókat érő háza veszett oda a tűzben. A történtekről a közösségi oldalán számolt be és fotókat is mutatott a porig égett ingatlanról.

A Palisades-tűz pusztítása. Még mindig nem hiszem el, ami történt. Nehéz szívvel osztom meg a hírt a közelmúltban történt tűzvészről, amely elpusztította az otthonunkat. Nehéz szavakat találni, amikor az ember ilyesmivel szembesül. A lángok sok mindent elvittek, de mi ragaszkodunk az emlékekhez, amelyek a szívünkben élnek tovább. Napról napra haladunk, és hihetetlenül hálásak vagyunk azokért az emberekért, akik gondoskodással vettek körül minket

- fogalmazott az Instagram-oldalán.

