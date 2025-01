A legújabb Pókember rettegett attól, hogy sorozata „túl woke lesz”

A barátságos és közkedvelt Pókember címre keresztelt sorozat eredetileg a Tom Holland-féle álarcos jótevő első filmjének, a Pókember: Hazatérésnek lett volna az előzménysorozata, azonban végül változtattak a terven, és egy alternatív idősíkra helyezték át a sztorit. Ebből kifolyólag itt, a szuperhősi pályája legelején járó Peter Parker mentora nem Tony Stark, hanem egy másik tudós, Norman Osborn, akinek fia, Harry is feltűnik majd a műsorban. Ehhez a két karakterhez fűződik az a kisebb botrány, miszerint a sorozatot készítő stúdió meg akart felelni a woke-ideológiának, emiatt pedig feketére változtatta az eddig fehérként ismert szereplők bőrszínét.

Pókember már a Disney+-on szövi a hálót

(Fotó: Youtube/Marvel/official trailer)

Azonban nem ez az egyetlen változtatás, hiszen a nagy sikerű X-Men ’97 című szériát is jegyző alkotók a címszereplő Pókemberből egy igazi Z-generációs tinédzsert csináltak, aki amellett, hogy rendkívül szabad szájú, szívesen közvetíti élőben az utcáról a cselekedeteit az interneten. A sorozatban egyébként még további olyan nagyobb nevek is felbukkannak majd, mint Doktor Strange, Otto Octavius, Curt Connors, Venom, de Daredevil és Wilson Fisk is, ráadásul utóbbi két karakter hangját az élőszereplős Daredevil: Újjászületés szériában is hamarosan feltűnő Charlie Cox és Vincent D’Onofrio fogják kölcsönözni.

Az új sorozattal kapcsolatban aggályok merültek fel

(Fotó: Youtube/Marvel/official trailer)

Pókemberrel minden rendben a főszereplő szerint

A korábban említett aggodalom a túlzott woke-elemekkel kapcsolatban nemcsak a rajongók körében ütötte fel a fejét, hanem még a főszereplő is tartott attól, hogy elmegy a műsor egy olyan irányba, amivel ő nem tud azonosulni. A Pókember hangját szolgáltató Hudson Thames a Collidernek adott interjújában számolt be aggodalmairól:

„A legnagyobb félelmem az volt, hogy idegesítő és woke lesz, de nem lett az. Olyan jól meg lett írva, már-már valóságosnak hat. Öt fiú közül én vagyok a legidősebb, szóval látom, hogy mik történnek egy középiskolás korú fiatal életében” – mondta a lapnak a szinkronszínész.

A projektet dirigáló Jeff Trammell Thames-hez hasonlóan szintén megosztotta gondolatait a sorozatról, és elárulta, hogy szerették volna New York modern arcát megmutatni, valamint megjeleníteni a városban tapasztalható kulturális különbségeket. Ennek a következménye az, hogy több fontosabb karakter bőrszínét is megváltoztatták.