Pókember visszatér a tévéképernyőre - előzetes

Bár az utóbbi években a mozi felé terelődött a Pókember-fanatikusok figyelme, hiszen Tom Holland főszereplésével előszereplős trilógiát kapott a karakter, de ne feledkezzünk meg Miles Morales (Shameik Moore) animált kalandjairól sem, melyek szintúgy sikerfilmeknek számítanak. Az esetlen tinifiúból lett szuperhős történetét azonban nemcsak a képregények hasábjain és a nagy vásznon követhettük az elmúlt évtizedekben, hanem a televíziók kijelzőin is. Az első animációs sorozat közel 60 éve, 1967-ben jelent meg, melyet további tíz feldolgozás követett, a legutóbbi 2021-ben debütált, azonban a Póki és csodálatos barátai kifejezetten a legifjabb korosztályt célozta meg, pedig az idősebbeknek is lett volna igénye egy jól összerakott, meganimált hőstörténetre. Ezt bizonyítja a Pókember: Irány a Pókverzum, valamint annak folytatása, a Pókverzumon át népszerűsége. Ám most nagyon úgy néz ki, a Marvel hallgatott a rajongóira, és a Disney-vel összefogva megalkották a maszkos hálószövő legújabb sztoriját.

A Pókember-filmek után most sorozat formájában tér vissza mindenki kedvenc szuperhőse

(Fotó: Youtube/Marvel/official trailer)

A Z-generációs Pókember

A Your Friendly Neighborhood Spider-Man címre keresztelt sorozat eredetileg a Tom Holland-féle álarcos jótevő első filmjének, a Hazatérésnek lett volna az előzménysorozata, azonban végül változtattak a terven, és egy alternatív idősíkra helyezték át a sztorit. Ebből kifolyólag itt, a szuperhősi pályája legelején járó Peter Parker mentora nem Tony Stark, hanem egy másik tudós, a még a jó oldalon álló Norman Osborn, akinek fia, Harry is feltűnik majd a műsorban. A nagy sikerű X-Men ’97 című szériát is jegyző készítők a címszereplő Pókemberből egy igazi Z-generációs tinédzsert csináltak, aki amellett, hogy rendkívül szabad szájú, szívesen közvetíti élőben hőstetteit az interneten. A sorozatban egyébként még további olyan nagyobb nevek is felbukkannak majd, mint Doktor Strange, Kaméleon, Otto Octavius, Curt Connors, Venom, de Daredevil és Wilson Fisk is, ráadásul utóbbi két karakter hangját az élőszereplős Daredevil-sorozatból ismert Charlie Cox és Vincent D’Onofrio fogják kölcsönözni.

A Your Friendly Neighborhood Spider-Man 2025. január 29-én kerül majd fel a Disney+ kínálatába.