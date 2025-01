Ez a külföldi bombázó lehet PSG Ogli barátnője - fotók

PSG Ogli a Kőgazdag fiatalok szereplőjeként még Ibizán próbált becserkészni lányokat, de olyan is volt, hogy castingon próbálta megtalálni az új barátnőjét – egy ideje azonban egy ukrán modell, Alina Shykera tűnik fel rendre az Instagram-bejegyzéseiben.

PSG Ogli és Alina Shykera Dubajban

Fotó: Instagram/PSG Ogli / Instagram/PSG Ogli

PSG Ogli korábban olyan felvételt is posztolt, amelyen kézen fogva sétáltak Budapest utcáin, de több luxusutazáson is részt vettek már együtt: Dubaj után Izlandot is együtt látogatták meg, legutóbb pedig Thaiföldről jelentkeztek be ugyanarról a helyszínről.

Szeptemberben Dubajban még a távolságot tartva pózoltak egy luxusautóval (amint a fenti képen látható), Izlandon azonban már a vacsoránál is fogták egymás kezét, a közös fotót ráadásul mindketten megosztották a közösségi oldalukon. Nézze meg!

PSG Ogli és Alina Shykera Izlandon vacsoráztak

Fotó: Instagram/PSG Ogli / Instagram/PSG Ogli

PSG Ogli hihetetlen luxusban él

PSG Ogli nemcsak a Kőgazdag fiatalokban dicsekedett szívesen az életmódjával, de a közösségi médiában is folyamatosan beszámol a luxusutazásairól, Izlandon is rengeteg fotót készítettek Alina Shykerával. Közös képeikből alább láthat még párat, az utolsó szerint az északi fényt is elcsípték a jakuzziból.

PSG Ogli és Alina Shykera Izlandon

Fotó: Instagram/PSG Ogli / Instagram/PSG Ogli

PSG Ogli és Alina Shykera Izlandon

Fotó: Instagram/Alina Shykera / Instagram/Alina Shykera

PSG Ogli és Alina Shykera Izlandon

Fotó: Instagram/Alina Shykera

PSG Oglihoz hasonlóan Alina Shykera is szívesen mutogatja magát a közösségi oldalán, a következő oldalon pár merészebb fotót is megnézhet róla.

