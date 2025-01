Kiderültek a részletek Rácz Jenőék újabb luxusútjáról

Mint írtuk, Rácz Jenőék pár napja értek haza a Maldív-szigetekről, de már megint összepakoltak és útnak indultak, és mivel nagyon titkoztak, az oldalukon csak a találgatás ment a követők részéről, hogy vajon hol landolhattak.

"Félúton vagyunk, már “csak” 12 óra és megérkezünk" - írta Rácz Jenő az új Instagram-bejegyzésében, melyben több fotót is megosztott a luxusrepülőről, amellyel utaztak a feleségével, és most azt is elárulta, hogy hol pihennek épp.

Sokan nem tudjátok, de 7 éve nem találkoztam a családommal… A fél családom ausztrál, a szívemhez nagyon közel állnak. Amíg Ázsiában éltem, könnyebb volt átrepülnöm hozzájuk, viszont amióta hazaköltöztem Magyarországra, az elmúlt 7 évem arról szólt, hogy családot alapítsak, megházasodjak és gyerekünk szülessen.

Az elmúlt 7 évben széthajtottam magam, amiben nagyon könnyű kiégni! Onnan veszi észre az ember, amikor se az eredmények se a siker nem hoz boldogságot, csak azt veszi észre az ember, hogy olyan mint egy túlhajszolt “szupergép”, ami soha nem áll le pihenni. Bár nemrég jöttünk haza a nyaralásból, kipihentünk magunkat, mégis úgy éreztem, hogy muszáj eljöjjünk a családomat meglátogatni. Nagyjából ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor egy autót elviszünk a 100.000km-es nagyszervízre. A lelkemnek szüksége volt erre, hogy tovább bírjam és folytathassam a terveimet és tovább fejlődhessek.

2025 egy olyan év lesz, amiben nagyon nagy dobásokra készülök, ahhoz hogy sikeres legyen minden, amit elterveztem, nélkülözhetetlen volt ez az utazás.

Szintén csodás dolog látni Kamit, hogy mennyire jól kapcsolódik az unokatesóihoz és milyen jól megértik egymást annak ellenére, hogy nem beszélnek egy nyelvet. Dóri is végre megismerte a család 100%-át, szuper boldog vagyok. A család a minden" - írta a családi kép mellett a séf.