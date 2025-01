Riválisok: szex, drog és titkok kellettek az angol kertévé megszületéséhez

Ma már elképzelhetetlennek tűnik az életünk a kereskedelmi televíziózás nélkül, pedig alig pár évtizeddel ezelőtt még hétfőnként műsor sem volt. A Riválisok azt a kort mutatja meg angol szemszögből, ami Magyarországon az 1990-es évek utolsó esztendőiben történt, megszületett a két legnagyobb kertévé a TV2 és az RTL, jött a Big Brother, a Való Világ, a Barátok közt, Liptai Claudia várt minket reggelente a Mokkában, miközben születtek a Megasztárok. Dame Jilly Cooper 1988-as regénye fiktív szereplőkön keresztül mutat be egy olyan nyolcvanas évekbeli Angliát, ahol Margaret Thatcher kormányzása alatt körülbelül másfél évtizeddel korábban indult el ez a folyamat, de a Corinium televíziónál észak-ír Friderikusz Sándor prototípust kapott a közönség sármosabb kiadásban és a Berényi család, illetve a Csillagvirág hétköznapinak nem nevezhető drámái helyett a Négy férfi fejni ment című, kora esti chippendale show-ra emlékeztető paraszt-szériájával szórakoztatta az unatkozó angol anyukákat.

Alex Hassell sokat villant a Riválisokban Fotó: YouTube-Hulu

Riválisok: Fekete komédia, angol módra

Ahogy magunk is látjuk, a kereskedelmi televíziózás lényege a verseny: kié a jobb? Ki tud szaftosabb infót, interjúalanyt találni? Melyik műsor lesz a nézettebb, ki az az arc, aki akár milliókat is megér egy csatornának, csakhogy kiröhögtesse magát, megríkasson milliókat vagy éppen országos balhét generáljon fél mondatával. A Riválisokban azonban a kirakat mögött megbúvó embereket, sőt, az ő mögöttük álló pénzembereket, arisztokratákat ismerjük meg leginkább, így könnyű lenne párhuzamot vonni az Apple TV+ sikerszériájával, a Reese Witherspoon-Jennifer Aniston nevével fémjelzett The Morining Show-al, ám itt a rideg üzletemberek helyett angol arisztokratákat kapunk, akiknek a gőg, a rang sokkal fontosabb, mint a szakmaiság. Nyersen fogalmazva: hiteltelen pojácák, akiknek pénzük van, de szakmai tudásuk kevesebb. Van, amit viszont megtanultak a sztároktól: szex, drog és titkok minden mennyiségben, ami nyolc részen keresztül egyszerre generál irtó vicces, könnyfakasztóan drámai illetve néha sokkoló pillanatokat.