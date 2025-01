Elképesztő hiba: férjes asszonyt kért fel egy társkeresőbe az RTL

Az RTL-en évek óta futó Házasodna a gazda című műsorhoz toboroztak szereplőket, és egyre népszerűbb, szinte bevett szokás, hogy népszerű influenszereket keresnek fel és tesznek nekik ajnálatot. Így történt a Dancing with the Stars legutóbbi győztesével WhisperTonnal is, vagy Zsigmond Angélával, aki az Ázsia Expresszben szerepelt a TV2 műsorán, és még lehetne folytatni a sort. Most azonban elég figyelmetlenek voltak azok, akik az RTL realityjéhez keresték a potenciális szereplőket, ugyanis véletlenül egy férje asszonynak tettek ajánlatot, hogy szerepeljen a társkereső műsorban.

Daisy egy gyógynövényekkel foglalkozó oldalt üzemeltet, ugyanis kertészmérnökként hasznos tippeket, tanácsokat és recepteket oszt meg a követőivel. Ezért is gondolhatták, hogy alkalmas lehet a Házasodna a gazda című műsorba, ami nagyrészt mezőgazdasággal foglalkozó embereknek keres partnert és vidéken, tanyákon játszódik. Viszont azt figyelmen kívül hagyták, hogy Daisy oldalán a férjezett nevét is feltüntette. Bukovicsné Békefi Daisy egyáltalán nem rejtette véka alá sosem, hogy férjnél van, még közös képeik is vannak az oldalán, sőt, már közös gyereket is nevelnek.

Pár hete történt, hogy megkerestek, lenne-e kedvem szerepelni a Házasodna a gazdában. Szimpatikus a profilom....miközben a profilomon kint van, hogy Bukovicsné, tehát nekem már van férjem... Lehet, hogy azt gondolták, a fantasztikus lehetőség hallatán rögtön elválok...

- idézi a story.hu Daisy mókás történetét, aki azt is elmondta, hogy nem ez volt az első reality, amire felkérték az utóbbi időben.