Kiderült, hogy mivel foglalkozik most Sági Szilárd

Sági Szilárd szívesen alkot az otthonukban kialakított műhelyben, ám úgy érzi, kezdi kinőni a helyet. "Egy ideje már kerestem egy közeli települést, ahol jó fej emberek vannak, és ahol vehetnék egy kis "földet." Nyáron Ócsára voltam hivatalos egy rendezvényre, és rögtön éreztem, hogy ez az a helyszín! Hamar jóban lettem a „polgival”, akivel rögtön egyet értettünk abban, hogy a város szépen fejlődik, és hiánypótló lenne egy podcast-stúdió kialakítása, ahol a helyi és közelben élő fiatalok tanulhatnának, kipróbálhatnák magukat. Ennek a megépítésén dolgozom épp, az általam épített CNC lézervágóval készülnek az akusztikai falhoz az elemek. Az én fiaim is hallgatják Youtube-on a fiatal tartalomgyártókat, nem kis hangerőn, tehát akarva-akaratlanul is hallom, és azt vettem észre, hogy van hová fejlődni. Ha lehetne ezt igényesebben, akkor miért ne tegyünk érte, egy profi stúdióval és a fiatal nemzedék tanításával? Szóval önös érdekek is vezérelnek" – mesélte Sági Szilárd gyerekeire utalva: Szilárd és Szabolcs már tízévesek.

A gasztroguru a Borsnak hozzátette, a videókészítésben is járatos, saját magán, főzős videók rögzítésével, vágásával autodidakta módon tanult ki számos fortélyt.

A legnagyobb álmom most egy nagyobb asztalosműhely kialakítása, mert az itthonit kezdem kinőni. Nyilván nem az IKEA-konyhabútor konkurenciája szeretnék lenni, de eddig nagyon jó visszajelzéseket kaptam azoktól, akiknek egyedi munkalapokat, előlapokat, vagy akár hangfalakat készítettem.

Két ugyanolyan terméket nem adok ki a kezemből, mindig a vevő személyiségére és otthona stílusára szabom a bútorokat. Ez a szívem csücske most, és vallom, hogy az embernek azt kell csinálnia, amit szeret. Persze a gasztrovonalat sem engedtem el – árulta el a korábban a TV2 számos műsorában szereplő gasztroszakember, aki azt is elmondta, hogy nem vágyik vissza a képernyőre.