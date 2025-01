Újabb hírek érkeztek Sallai Nóra állapotáról

2024. szeptember 27-én történt Sallai Nóra autóbalesete Alsónémediben, ahol a gyerekével az autóban egy BMW-vel ütköztek. A BMW sofőrje a megengedett 50 km/h-s sebességnél jóval többel haladt, így már nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóráék súlyos sérülést szenvedtek, addig a BMW utasai könnyű sérüléseket szereztek. A balesetet nem élte túl a színésznő kisfia: az ötéves Bende a kórházban meghalt.

Sallai Nóra a Jóban Rosszban nővéreként

Fotó: TV2 / TV2

Sallai Nóráról decemberben újabb hírek érkeztek, karácsonyra elhagyhatta a kórházat. "A karácsony előtti hetekben erre még nem igazán volt esély, ám Nóri gyógyulása az orvosokat is meglepte. Napról napra egyre jobban lett, így végül az utolsó pillanatban megengedték, hogy elhagyja a kórházat, és az elmúlt hónapok nehézségei után nyugodt, ismerős környezetben, a szerettei körében tölthesse az ünnepeket. Az még kérdéses, hogy év elején vissza kell-e térnie a kórházba, avagy végleg otthon maradhat" – mondta akkor egy informátor. Azóta az is kiderült, hogy a másik autó sofőrje nincs az országban.

Sallai Nóra egyre erősebb

Most úgy tűnik, otthonában gyógyulhat tovább. "Sokkal jobban van, amióta újra otthon lehet, és ezt az orvosok is látják rajta. A történtek ellenére pozitív, jókedvű és elszánt. Szeretne felgyógyulni, amilyen hamar csak lehet, és újra a régi lenni. Ezért mindent megtesz, és a szerettei is segítik, amiben csak tudják. Továbbra is a nap minden percében van mellette valaki, de egyre kevesebb segítségre van szüksége. Természetesen a kórházba azért rendszeres időközönként vissza kell járnia vizsgálatokra és kezelésekre" – árulta el egy ismerős a Blikknek.

