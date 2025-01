Sallai Nóra ügyében friss hírek érkeztek

2024. szeptember 27-én történt Sallai Nóra autóbalesete Alsónémediben, ahol a gyerekével az autóban egy BMW-vel ütköztek. A BMW sofőrje a megengedett 50 km/h-s sebességnél jóval többel haladt, így már nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóráék súlyos sérülést szenvedtek, addig a BMW utasai könnyű sérüléseket szereztek. A balesetet nem élte túl a színésznő kisfia: az ötéves Bende a kórházban meghalt.

Sallai Nóra

Fotó: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház/Facebook

A Jóban Rosszban színésznője sokáig nem volt magánál, azonban hétről-hétre javult az állapota, felébredt a kómából, karácsonyra pedig a kórházat is elhagyhatta. A történtek ellenére pozitív, jókedvű és elszánt. Szeretne felgyógyulni, amilyen hamar csak lehet, és újra a régi lenni. Ezért mindent megtesz, és a szerettei is segítik, amiben csak tudják. A kórházba azonban rendszeres időközönként vissza kell majd járnia vizsgálatokra és kezelésekre is.

Az orvosok közölték vele, hogy meghalt a kisfia a szörnyű balesetben, amit főleg anyaként, nehéz lesz majd feldolgoznia. A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben, azonban részleteket nem osztottak meg róla. A Story.hu információi szerint a folyamatban lévő ügyről jelenleg nem adhatnak tájékoztatást.

Korábban több szakértő is részletesen elemezte a halálos kimenetelű balesetet, melyben mind a két fél felelősségre vonható. Kérdéses az is, hogy a nyomozás során felelősnek találják-e majd Sallai Nórát a balesetben, vagy csak a száguldó BMW sofőrjét.

Állítólag a BMW sofőrje valóban száguldott a tragédia napján, tehát lakott területen belül 50-es sebesség helyett akár 130 km/h-val is haladhatott a veszélyes kereszteződés felé, ahonnan Sallai Nóra és ötéves kisfia, Bende érkeztek.