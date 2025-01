Fájdalmai miatt az ügyeletre kellett vinni Schóbert Larát

Schóbert Lara aggasztó posztot tett közzé az Instagram-oldalán: elárulta, hogy az utóbbi két napban nagyon rossz állapotban volt, rettenetesen fájt a torka, és arra gyanakodott, hogy esetleg a koronavírust kaphatta el. Végső elkeseredésében azonnal orvoshoz rohant, hogy elvégezzék a szükséges teszteket.

Ügyeleten jártam este, hiszen második napja nagyon fáj már a torkom. Nálam már a véglet fájdalom az, ha orvoshoz megyek… Csináltak nekem egy Covid, illetve egy influenza tesztet is, és szerencsére mindkettő negatív lett. Fantasztikus kezekben voltam!

– osztotta meg Instagram-sztorijában Schobert Lara, aki továbbra is küzd a kellemetlen tünetekkel.

Nemrég új életet kezdett, rátalált a szerelem

Schobert Lara tavaly szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A fiatal lány azonban nem szomorkodott sokáig, ugyanis új párja van. Az internetes nyomozók hamar kiderítették, hogy a férfit Daninak hívják, és többször jelentkezett már be ugyanazokról a helyekről, ahonnan Schobert Lara, és a legnehezebb pillanatokban is a fiatal lány mellet állt. Állítólag már a szüleinek is bemutatta a fiút, akivel korábban Barcelonába utazott.

A fiatal pár a szilvesztert is együtt töltötte, amiről Rubint Réka és Schobert Norbert lánya egy fotót is megosztott. Schobert Lara és Dani egy étteremben romantikáztak, és láthatóan nagy közöttük a szerelem.