Schobert Lara elvárja, hogy mindenért a férfi fizessen

Schobert Lara tavaly szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A fiatal lány azonban nem szomorkodott sokáig, ugyanis azóta új párja van, akit novemberben már be is mutatott a közösségi oldalán. Schobert Lara azóta is Danyi Dániel ökölvívóval alkot egy párt, akivel a jelek szerint gyorsan egymásra találtak. Most a fitneszedzőként dolgozó Lara a Csibész Boiz nevű podcastműsor vendégeként további részleteket is megosztott a kapcsolatáról, ahol azt is elárulta, számára mitől működik jól a kapcsolat, és mi az, amit elvár a férfiaktól.

Schobert Lara arra a kérdésre válaszolt éppen, hogy ha elmennek a párjával egy étterembe, akkor általában ki fizet. Erre nagyon gyorsan rávágta, hogy "hát ő". Majd bővebben is kifejtette azt, hogyan gondolkodik az anyagi dolgokról.

Én el is várom egyébként, hogy egy férfi fizessen. Ettől érzem magam nőnek. Én otthon csinálom a háztartásbeli dolgokat, szóval én mosok, főzök, takarítok rá, megteremtem neki az otthon melegét.

Én nem várom el, hogy engem egy férfi eltartson. Isten mentsen, hogy engem egy férfi eltartson, mert nekem onnantól kezdve van meg az önbecsülésem, hogy én tudom, hogy én magamnak is meg tudom adni azokat a dolgokat..." - válaszolta Lara, akivel sokan egyet is értettek, ám sokan úgy gondolták, hogy egyrészt ellentmondásos az érvelése, másrészt túl anyagiasan gondolkodik, és nem társként tekint a párjára.

Ezenkívül tisztázta újra azt is, hogy ő maga miből él jelenleg, ugyanis nemrégiben támadták amiatt, amikor tévesen bokszedzőként hivatkoztak rá, állítása szerint azért, mert nem egyeztették vele előtte, hogy ő box-aerobik edző.

Ezt fontos kihangsúlyozni, hogy boksz-aerobik edző és nem bokszedző, mert ebből volt most botrány. Azt nagyon várom, hogy jövőre beinduljanak a fellépések, illetve az influenszerkedést csinálom ezerrel.

- mondta a műsorban, amit valószínűleg még tavaly év végén rögzítettek. Lara azt is leszögezte, hogy ő elsősorban aerobikot oktat, de nagyon örül annak, hogy tovább fejlesztette magát a szakmájában. Azt is elmondta, hogy szüleitől is folyton látta, hogy mindig rengeteget dolgoztak, ezért neki sem esik nehezére. És bár sokan azt gondolják, hogy "náluk a fán terem a pénz", de ez egyáltalán nem így van."