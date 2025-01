Schobert Lara megmutatta új párját - kép

Schobert Lara tavaly szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A fiatal lány azonban nem szomorkodott sokáig, ugyanis új párja van. Az internetes nyomozók hamar kiderítették, hogy a férfit Daninak hívják, és többször jelentkezett már be ugyanazokról a helyekről, ahonnan Schobert Lara, és a legnehezebb pillanatokban is a fiatal lány mellet állt. Állítólag már a szüleinek is bemutatta a fiút, akivel korábban Barcelonába utazott.

Schobert Lara

Fotó: Schobert Lara/Instagram

A fiatal pár a szilvesztert is együtt töltötte, amiről Rubint Réka és Schobert Norbert lánya egy fotót is megosztott. Schobert Lara és Dani egy étteremben romantikáztak s láthatóan nagy közöttük a szerelem.

Schobert Lara a párjával romantikázott

Fotó: Instagram.com/laraschobertt/

Schobert Lara tanult a hibájából

Schobert Lara pár hete már jelezte egyébként egy instagramos kérdezz-felelek során, hogy sikerült lezárnia a múltat, nyitott egy új kapcsolatra. "Sikerült lezárnom a múltat... Nyitott vagyok, bár ezentúl nagyon óvatos. Imádok ismerkedni új emberekkel, de ezt a jó szívemet, ami van, nehezen adom. Óvatosan" – írta akkor.

Miért szakított az előző barátjával?

Mint írtuk, Schobert Lara idén szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A lány a nyáron arról is beszámolt, hogy visszaköltözött a szüleihez Budapestre, de mint kiderült, akkor már hónapok óta külön éltek az exével.

"Már tavaly, karácsony környékén is szétmentek. Akkor aztán adtak egy új esélyt a kapcsolatnak, de belátták, hogy ez nem fog működni köztük, főleg azután, hogy Tamás Kazincbarcikáról Pécsre költözött. Ez tette be a kaput igazán... Márciusban már nem is voltak együtt, a legjobb tudásom szerint" – nyilatkozta egy ismerősük júniusban.

Ezek szerint Schobert Lara és Szekszárdi Tamás kapcsolatát főleg a távolság emésztette fel, bár a lány hivatalosan nem osztott meg túl sok részletet: "Nehéz erre most választ adni, mert elég nehéz napokat éltem meg... De tudom, hogy ez az én évem lesz, és hiszek abban, hogy minden azért történik, hogy tanuljunk belőle, és hogy erősebbek legyünk! Rengeteg munka van, feladat, kihívás, úgyhogy erősnek kell maradni és menni előre! Nincs megállás" – magyarázta korábban a szakítás körülményeiről.