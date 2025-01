Állatvédők támadtak Schobert Norbertre

Schobert Norbert boldogan osztotta meg a napokban, hogy a kutyájának kölykei születtek: "Megszülettek az első unokák! Nálunk Hacsi is gyerek! 10 évesen 3 egészséges, fajtiszta kislány édesapja lett az igencsak fiatal Kleo párjaként! Hát természetes, hogy megtartunk egyet, majd az ifjú Hacsi megszületik dédunokaként, de nem hal ki életmentő kutyám vérvonala. Kleo tiszta Réka volt, nem is látszott rajta, hogy terhes. Várok tőletek japán eredetű kislány unokaneveket…" – írta az Instagramon pár videó és fotó kíséretében.

A bejegyzés kapcsán azonban nemcsak gratuláció érkezett, a házi szaporítás ellen küzdő állatvédők is megszólaltak. "A szaporítás akkor is az, ha celeb követi el" – üzent röviden egy menhely, miközben Kapin Richárd, a Szurkolók az állatokért nevű szervezet vezetője hosszabban is kifejtette a véleményét. "Szörnyű ez a celebjelenség a felelős állattartással kapcsolatban… Norbi, mi szerencsére nem ismerjük egymást, de egy picit használjad már az agyadat és a szemedet... Magyarországon az egyik – ha nem a legnagyobb – probléma a házi szaporítás… Ti most ehhez vártok a Face-en szívecskét, ölelést, dicséretet" – írta.

Mit mond Schobert Norbert?

Schobert Norbert számára fontos a kutyája: mint a posztjában is írta, szerinte megmentette az életét azzal, hogy amikor magatehetetlenül feküdt a stroke-ja után, Hacsi jelzett a szomszédoknak. Az állatvédők vádjára a korábbi fitneszguru lényegében azzal válaszolt, hogy mindenképpen szerette volna továbbvinni a hős kutya vérvonalát.

Schobert Norbert Hacsival

Fotó: Instagram/Rubint Réka / Instagram/Rubint Réka

"Nem veszem magamra ezeket a vádakat, noha ez a szaporítózás kezd olyan lenni, mint a nácizmus, amikor meghatározzák, hogy ki kivel lehet együtt vagy alapíthat családot. Hacsi megmentette az életemet, amikor magatehetetlenül feküdtem a földön, és ha nem lenne törzskönyve és keverék kutya lenne, akkor is továbbvittem volna a vérvonalát. Itt ráadásul két törzskönyves kutyáról van szó" – mondta a Blikknek.

"A szaporítás az, amikor anyagi hasznot akarnak húzni az alomból, itt azonban erről szó sincs, ráadásul minden kiskutyának megvan a szerető gazdája. Sokan kidobják vagy vízbe fojtják a kölyköket, na az a felelőtlen állattartás" – tette hozzá.