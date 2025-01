Schobert Norbi: Ha nem műtteti meg magát, tuti halál

Schobert Norbi is megszólalt Hajmásy Péter szívműtétjével kapcsolatban, neki is volt szívműtéte, de csak tíz százaléknyi esélyt adtak a túlélésre. "Hallottam Hagyma várható műtétjéről, neki valamiféle aorta-rendellenessége is van, azért nyitják fel a mellkasát. Engem azért nyitottak ki, mert az én billentyűm elfertőződött és a szívemet megtámadta egy húsevő baktérium. Az ő esetében véleményem szerint sokkal magasabb a túlélésesély, kilencven százalék. Ami persze még mindig rizikósnak tűnik, de nincs más választása" - nyilatkozta.

Schobert Norbi és Rubint Réka

Fotó: Instagram / Schobert Norbi

"A legrosszabb az intenzíven felébredni úgy, hogy benne van a torkában a lélegeztetőgép, mert nagyon nehéz úgy lélegezni. De aztán kiveszik, és minden könnyebb lesz. Lelkileg nagyon megviseli ez az egész az embert, de nekem nem volt más választásom, ahogy Hagymának sincs. Itt két út van: vagy élet, vagy halál. Ha nem műtteti meg magát, tuti halál. Ha megműtteti, akkor lehet, hogy túléli. Én úgy gondolom, hogy mindig az élet felé kell fordulni" - mondta a Borsnak.

Nyitott szívműtét vár rá

Nádai Anikó 2020 októberében jött össze Weisz Fanni volt férjével, Hajmásy Péterrel, aki aztán 2022 elején kérte meg a kezét – és bár az esküvőre máig nem került sor, már abban az évben megszületett az első közös gyerekük, Alex. Nádai Anikónak van egy másik fia az előző kapcsolatából, Kovács Dánieltől is.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter már 5 éve alkotnak egy párt, még nem házasodtak össze

Fotó: Nádai Anikó Instagram

Tavaly szeptemberben már az is kiderült, hogy Nádai Anikó és Hajmásy Péter a költözés miatt halogatták eddig az esküvőt.

Meglátjuk, hogy mennyi pénzt visz majd el az építkezés, ha sokat, akkor két év múlva lesz esküvő.

Nem szeretnénk kapkodni. Sok barátunk van, akikkel mind szeretnénk együtt ünnepelni. Peti már azt is pedzegette, hogy legyen kétnapos. Az szinte biztos, hogy belföldön, közel a fővároshoz tartjuk meg, hogy ne kelljen sokat utazni a násznépnek" - mondta akkor a műsorvezető, aki korábban a terhessége miatt nem ment hozzá vőlegényéhez, most pedig annak egészségi állapota nem biztos, hogy engedni fogja egyhamar az esküvőt, amit 2026-ra terveztek.

