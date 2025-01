Egy konditeremben ölelgette Sebestyén Balázs a TV2 sztárját - fotó

Szolnoki Szabolcs a TV2 párkereső reality második évadjában tűnt fel, ahol a sminkesként dolgozó Judittal kötött házasságot. A férfi a műsor után döntött úgy, hogy az OnlyFansen is megméretteti magát, amiből a rajongók ízelítőt is kaptak már, ugyanis pár fotót az Instagram-oldalán is megosztott a Házasság első látásra sztárja.

Házasság első látásra: Judit és Szabi

Fotó: TV2

A TV2 realityszereplője mindig büszke volt a testére, rendszeresen jár kondizni. Mai posztja szerint épp oda, ahová Sebestyén Balázs is jár, itt a közös képük:

Nézettségi siker volt a Házasság első látásra

Kiváló nézettség mellett ment a TV2-n a Házasság első látásra második évadja is, idén pedig érkezik a folytatás. A szereplők közül nem mindenkinek sikerült a párkapcsolata, sőt, a legtöbben már nem is keresik a másik társaságát. Így van ezzel Marica és Zoltán, mindketten elfelejtenék, hogy belevágtak a hathetes kísérletbe - részleteket erről itt olvashat.