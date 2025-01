Milliós kár érte a Séfek Séfe sztárját

Balogh Tamásné a szokásától eltérően most egy rossz hírről számolt be követőinek élő adásban, ugyanis kiderült, hogy amíg Zakopanében voltak a férjével, teljesen beázott az otthonuk. A TikTok-sztár azt is elmondta, hogy mekkora a kár a frissen felújított lakásban.

Hívott a gondnok, hogy ömlik a lakásból a víz, kiderült, hogy a mosógép levetette a csövet. Sajnos így jártunk. De még szerencse, hogy nem lett nagyobb a baj. Körülbelül 1,5 millió a kár, de természetesen van biztosításunk, így tudok nyugodtan aludni. A falak nem áztak el, a padló és a bútorok viszont igen, de szerintem azok is menthetők

– mesélte Balogh Tamásné TikTok-oldalán élő adásban.

„A szomszédunk bútorszerelő, úgyhogy sokat segített azzal, hogy szétszedte az ágyunkat. Ez egy 2 millió forintos ágy egyébként, de szerencsére szépen kiszáradt, és rendben lesz” – tette még hozzá, majd tovább beszélt a lakásukról.

„Mivel a földszinten lakunk, a szomszédokat nem befolyásolta a dolog, csak a pincébe folyt le a víz. A héten jön a burkoló és megnézi mi a helyzet a padlóval, a többit pedig várjuk, hogy kiszáradjon. A mosógépet is hamarosan megjavítják, addig pedig a szomszédok segítenek a mosásban. A konyhaszekrénynek pedig csak az alsó paneleit érte a víz, így csak azt kell cserélni” – árulta el.