Lebukott Serleg Albert, de mindent tagad Opitz Barbival kapcsolatban

Opitz Barbi és korábbi barátja, Serleg Albert kapcsolata botrányokkal volt tele, többször is szakították már egymással, azonban az énekesnő júliusban kijelentette, hogy végleg pontot tett a kapcsolat végére. Nemrég azonban az utcán lefotózták őket, ahogy kéz a kézben sétálnak a fővárosban. A pár állítólag azon a környéken sétált kéz a kézben Budapesten, ahol korábban a hírek szerint együtt éltek.

Egyből beindultak a találgatások: rengeteg kommentelő kész tényként állította a fotó láttán, hogy Opitz Barbi és Serleg Albert ismét egy párt alkot. Pedig Opitz Barbi tavaly júliusban mindenkinek megígérte, hogy végleg véget vetett a toxikus kapcsolatnak, ami miatt még a szüleivel is megromlott a kapcsolata.

A férfival való kapcsolatában már szinte minden megtörtént, beleszóltak a szülők, volt egy állítólagos elrablás, privát videót tettek közzé és szidták egymást.

Mindeközben sok rajongója aggódik érte, mert már rengeteg szakítása és békülése volt a fiúval.

Serleg Albert mindent tagad: Barbival sem vagyunk egy pár

Serleg Albert tagadja, hogy ő lenne a képen Opitz Barbi oldalán. "Nem én vagyok a képen! Ez nekem csak azért kellemetlen, mert tegyük föl, hogy beszélgetek egy lánnyal, és vele ez így szembejön? Ez elég gáz. Ilyen most pont nincs, de Barbival sem vagyunk egy pár. Már jó ideje nem. Nem keressük egymást, nehéz volt, de most már úgy érzem, hogy továbbléptünk. Tippem van amúgy, hogy ki ez a srác, de nem akarok neki sem, meg senkinek se rosszat. Azt kívánom, hogy legyen nagyon boldog. Ő a múlt, nem is akarom őt bántani semmiért" - mondta a Borsnak.