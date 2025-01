39 évesen váratlanul meghalt a sorozatsztár, kiderült a halál oka

A színészt múlt csütörtökön találták holtan Los Angeles-i otthonában, most derült ki a halál oka. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal arról tájékoztatta a Hollywood LA News-t, hogy a sorozatsztár vélhetően öngyilkos lett.

Francisco San Martin sorozatsztár

Fotó: AFP

Színésztársai, köztük Camila Banus, aki a képernyőn szereplő húgát, Gabit alakította, a közösségi médiában megemlékeztek a színészről. Banus szívhez szóló üzenetet osztott meg az Instagramon: „Pepe, mit is mondhatnék... szeretlek és nyugodj békében, barátom. Nagyon szeretek és bárcsak többet mondtam volna ezt neked” - írta.

San Martin Spanyolországban született, de családjával gyerekkorában az amerikai Montanába költözött. Először gyermekszínházban játszott, később modellkedett. Miután tinédzserként éveken át képezte magát, színészetet tanult, végül a Days of Our Lives – Ármány és szenvedély - című sorozattal futott be.

Utóbbi sorozatban 59 részben szerepet, de láthatták a Túl a csillogáson, a Gazdagok és szépek és a Szeplőtlen Jane nézői is.

Van segítség! Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!