Squid Game 2: Még véresebb, még betegebb játékok De vajon jobb is?

Maradt a beteg szórakoztatás

Ha a szívünkre tesszük a kezünket, a Squid Game legújabb évadát sokkal inkább a beteg játékok, a véres halálnemek miatt vártuk, mert van benne valami bűnös élvezet, miközben a világ legfurcsább gyerekjátékait ismerjük meg. Ismét itt van 456 játékos, akik közül a trailer miatt már tudtuk előre, ki lesz a 456-os játékos, de rajta kívül maradt még 455 új figura és néhány új játék, amik még betegebbre sikeredtek, mint az előző évadban. Néha patakokban ömlik a vér, ebben mindenképpen emelték a tétet és a feszültségben is, ugyanis egy hatalmas csavarral a játék belülről lesz izgalmas: megjelenik ugyanis a demokrácia fogalma ebben a szürreális világban és egy nem várt játékos is feltűnik, de az maradjon meglepetés, hogy ki is ő.

Brutális tempóban fogynak a második évadban is a játékosok (Fotó: Getty Images)

Squid Game 2: Kell nekünk a transz-Rambo?

Nos, itt viszont akadnak bajok, mármint a 455 vagy 454 új játékos esetében: míg az első évadban, bár elnagyolt volt sok figura, de tudtunk velük azonosulni, addig itt a Sas-kabaré rosszabb pillanatait idéző figurákat kapunk. Illetve néhány olyan woke karaktert, amik szintén a paródia határát súrolják. Van itt idegesítő anya-fia páros; instacica; 9 hónapos terhes szupercsaj; valami boszorkány; ekit reggeliző, ebédelő és vacsorázó rapper, aki körülbelül két tucat angol szót ismételget, hogy menő legyen. De akad látens meleg tengerészgyalogos; idegesítő rokon; seggfej expasi; de a "kedvenc" a kötelező transz-karakter, akiről a történet egy pontján kiderül, hogy Rambo hozzá képest egy amatőr cserkészlány. A gond, hogy ezeknek a karaktereknek túl sokat ülünk a drámáin, ugyanis a második és a harmadik évad technikailag egy szezon lesz, ezért el kell nyújtani az epizódokat. Így viszont hosszú a 7 rész, mert a játékok jók, a szavazások izgalmasak, de a nagy drámák elmaradnak, az utolsó epizód végére marad egy kevés, de azt meg úgy kapjuk meg, mint egy összecsapott Dallas epizód végét. Csak míg a Ewingok minden pénteken jöttek az M1-en, addig itt még fél vagy akár egy évet is kell várnunk arra, hogy egy hosszú előjáték után megkapjuk a sztori végét.