Squid Game: A poklot is megjárta a 2. évad fenegyereke

2021-ben az egész világot meghódította a dél-koreai Squid Game, avagy Nyerd meg az életed címet viselő széria. A sorozat első felvonása a Netflix történetének legnézettebb nem angol nyelvű műsorának számít, nem kevesebb mint 2,2 milliárd megtekintéssel. Nem véletlen, hogy az idei év leginkább várt projektje a vérre menő pénzhajhász játék újabb fejezet volt, mely karácsonykor debütált a platformon. A régi arcok mellett megismerhettünk új játékokat, valamint új karaktereket is, akik közül kiemelkedik a nézők egyik kedvencének számító rapper, Thanos, azaz a 230-as játékos. A majdnem mindig tudatmódosító szer hatása alatt lévő, folyton angol kifejezéseket használó rosszfiú amellett, hogy kényelmesen lavíroz a fekete humor műfajában, rendkívül taktikusan is játssza ezt a kegyetlen játékot. A karakter kiváló megformálása Cshö Szunghjonnak, ismertebb nevén T.O.P-nek köszönhető, aki minden bizonnyal saját életéből is némileg meríthetett alakítása során.

T.O.P a Squid Game 2. évadában eget rengető visszatérést produkált

(Fotó: ABACA / NORTHFOTO)

A Squid Game fenegyereke nem csak a képernyőn az

T.O.P a Big Bang nevű együttes tagjaként vált ismertté hazájában, majd szólókarrierbe kezdett, mely végül aztán 2017-ben botrányba fulladt, miután az előadót a bíróság bűnösnek találta marihuána fogyasztásának vádjával. Miután ezt Dél-Koreában ezt rendkívül szigorúan büntetik, Szunghjont először 10 hónap szabadságvesztésre ítélték, melyet végül két évre felfüggesztettek, mivel a rapper nyilvánosan bocsánatot kért, és megbánta tettét. Bár a börtönt megúszta, nem maradt büntetés nélkül a Netflix új üdvöskéje, hiszen a botránya óta feketelistára került az kelet-ázsiai szórakoztatóiparban, gyakorlatilag semmilyen felkérést nem kapott, egészen mostanáig.

Rengeteg izgalmat tartogat a Nyerd meg az életed folytatása

(Fotó: Netflix via Bestimage / Netflix via Bestimage)

A rendező nem bánta meg a döntést

Amikor megtudták, hogy a Squid Game atyja, Hvang Donghjok őt is castingolta az akkor még készülő második évadba, nem kis felháborodás keltett ezzel. Ám, úgy tűnik, mégis a sikerszéria alkotójának lett igaza, aki nemrég a People-nek is kifejette véleményét a témáról:

Úgy érzem, nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy egy olyan karaktert játssz el, akivel ennyi hasonló, többségében negatív jellemvonásod van. A nagy kihagyása ellenére azt kell mondjam, lenyűgöző alakítást nyújtott és rendkívül elégedett vagyok a teljesítményével

- árulta el gondolatait a visszatérő színészről a sorozat író-rendezője.