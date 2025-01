Squid Game: Véletlen kiderülhetett, mikor jön a 3. évad

Hosszas várakozás után 2024-ben a karácsonyfa alá kapták a rajongók a Squid Game második évadját. A dél-koreai széria 2021 szeptemberében megjelent első felvonása a Netflix történetének legnézettebb nem angol nyelvű műsora lett, 265 millióan tekinteték meg eddig, a folytatás pedig elképzelhető, hogy letaszítja az első helyről elődjét. Erre minden esély megvan, hiszen egy héttel a megjelenése után már 68 milliós nézettségnél jár világszerte, amellyel (jelenleg) a nyolcadik helyet foglalja el a streaming-szolgáltató történetének tíz legnépszerűbb műsorának listáján. A temérdek új játék és karakter mellett néhány rendkívül izgalmas, megválaszolatlan kérdést hagyott maga után a második fejezet fináléja, így nem csoda, hogy már most azon tanakodik mindenki tűkön ülve, hogyan szövődik tovább a sztori. Idáig csak annyit lehet tudni, hogy valamikor az idei évben érkezik a harmadik évad, és egy aprócska figyelmetlenség végett most talán az is kiderült, pontosan meddig kell várnunk.

A Squid Game 2. évadja minden rekordot megdönthet

Már nyáron érkezhet a Squid Game 3.

Gyakorlatilag amint elérhetővé vált a második évad, úgy indult el a harmadik felvonás promóciója is. Néhány órával ezelőtt egy pár másodperces ízelítő is felkerült a Netflix több felületére, melyben a sorozat egy következő játéka rejlik fel sejtelmesen. Az előzetest a cég dél-koreai YouTube-csatornája is közölte, viszont (feltételezhetően véletlenül) egy jelentős információt benne hagytak a leírásban, miszerint a következő felvonás 2025. június 27-én fog megjelenni. Ám, nem sokkal azután, hogy a The Hollywood Handle és még néhány szemfüles rajongó kiszúrta ezt az aprócska, de igen fontos részletet, a videót törölték a platformról.

Az új évaddal kapcsolatban egyébként egy másik nagyon érdekes pletyka is szárnyra kelt, miszerint nem kisebb színész szerepelhet majd benne, mint napjaink egyik legnagyobb sztárja, Leonardo DiCaprio.