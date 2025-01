Stana Alexandra már megint egy szál bodyban mutogatja tökéletes alakját - kép

Stana Alexandra most egy újabb, szexi képpel rukkolt elő az Instagramon, a férfi követők nagy örömére, akik nem győzik dicsérni tökéletes alakját. A profi táncos nagyon jó formában van, nem csoda, hogy olyan bodyt választott, ami szinte semmit nem takar az idomaiból. Rengeteg bókot kap az oldalán a táncosnő.

Ha van tökéletes!

– írta egy követője, míg mások úgy fogalmaztak: "Csini, csini és művészi fotó", "Nagyon szexi vagy Szandi" vagy épp "Csodálatos vagy Szandi."

Ma már jobban védi a magánéletét

Stana Alexandrát nem egy férfi megkörnyékezte, mióta szakított Meggyes Dáviddal, ráadásul a a táncosnő azonban egyelőre nem nyitott újabb párkapcsolatra. Később a Dancing with the Stars negyedik évadában összehozták őt Marics Petivel, akik a hírek szerint a műsor után is közeli kapcsolatban állnak egymással. Ugyan románc nem alakult ki köztük, viszont nagyon jó barátok lettek.

A táncosnő magánélete sokáig a címlapokon szerepelt, azonban most úgy döntött, hogy a jövőben ezt nem osztja már meg a nyilvánossággal, vagy csak egy részletét.