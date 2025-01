Stana Alexandrára rátalált a szerelem?

A Dancing with the Stars táncosnője már több mint egy éve erősíti a szinglik táborát, noha rengeteg férfi ostromolja őt. Stana Alexandra ritkán nyilatkozik a szerelmi életéről, azonban most kivételt tett.

Stana Alexandra két év után, még 2023-ban szakított Horváth Gréta exével, Meggyes Dáviddal. Azóta több férfival, többek között Marics Petivel is szóba hozták, azonban a pletykák alaptalannak bizonyultak. Stana Alexandra

Fotó: Instagram / Stana Alexandra A gyönyörű táncosnőért sokan rajonganak, tavaly nyáron az Origo olvasói is megválasztották őt a legdögösebb magyar bikinis sztárnak, azonban a szerelem az elmúlt időszakban messzire elkerülte a sztárt, ugyanis rengeteg más elfoglaltsága van. A szerelem elképesztő módon háttérbe szorult az elmúlt évben. Szükségem is volt arra, hogy teljesen a magam útját járjam, és a karrieremben fejlődjek, illetve végrehajtsam azokat, amiket elterveztem. A magánéletem teljesen ellenkezője a munkámnak. Nagyon karrierista embernek tartom magam, és folyamatosan az új kihívásokat hajtom, mert ez tesz boldoggá. Ám a magánéletemre ez egyáltalán nem jellemző. Ott úgy vagyok vele, hogy úszom az árral, és majd lesz valami. Ha valaki szeretne belépni az életembe, nem állok ellen neki, de nem hajtok semmit és senkit” - fogalmazott. Stana Alexandra éppen ezért sok sztárral ellentétben nem a társkeresőn vagy egyéb hasonló applikációkon keresztül szeretné megtalálni a társát, hanem ő a sorsban hisz, ugyanis akit neki szántak, azzal előbb-utóbb úgyis találkozik. Nem keresem a szerelmet, azt gondolom, akit nekem szántak, majd megtalál engem - ecsetelte a hot! magazinnak.

