Jude Law megmentette a Star Wars-univerzumot, de mi várható idén?

A Star Wars-spinoff Az akolitus második évadját már hiába várják a nézők Amandla Stenberg főszereplésével: a döntésről szóló hír több mint egy hónappal azután érkezett, hogy a Leslye Headland alkotó, rendező, executive producer és showrunner által készített sorozat nyolc epizódból álló első évadja befejeződött. Ez volt a talán a legrosszabbul sikerült élőszereplős sorozat a Star Wars-univerzumban, mindössze 4,2 ponton áll az IMDb-n, ami keserves.

A Star Wars rajongóinak sem tetszett

Fotó: Disney

A Star Wars-sorozat megosztotta a rajongókat, sokaknak nem tetszett, ez pedig a nézettségében is megmutatkozott. Az első napon 4,8 millió nézője volt a Disney+-on, az ötödik napra 11,1 millióan kapcsolódtak be a történetbe. A harmadik hétre azonban kiesett a top 10-ből is a streaming-platformon, az utolsó rész pedig nagyon kevesen követték – a korábbi Star Wars-sorozatok évadzáróihoz képest.

Iszonyú összegbe kerül egy Star Wars-sorozat

A Deadline szerint egy évad egy Star Wars-sorozatból 100 millió dollárba is kerülhet, így érthető, hogy a nézettség (és a lehúzó kritika) miatt idő előtt leáll egy ilyen projekt. A Google oldalán most, 2025 januárjában 33%-on áll Az akolitus sorozat kedveltsége, az IMDb-n pedig 4,2 ponton, ami felettébb szerény.

A történet szerint Az akolitus a köztársaság fénykorának végnapjaiban játszódott, körülbelül 100 évvel a Baljós árnyak előtt, "ahol sötét árnyak és erők bukkannak elő." A történet még talán érdekelte volna a nézőket, azonban megvalósítás, a színészi játék egyáltalán nem volt meggyőző: a nézők lemorzsolódtak, egy-két rész után felhagytak a sorozat nézésével, így logikus döntés volt a sorozat elkaszálása.

Star Wars: a Kóbor alakulat már jobban ment

Fotó: Lucasfilm

A Kóbor alakulat jobban sikerült

A Kóbor alakulat viszont visszaadta valamennyire Star War-rajongók hitét, még akkor is, ha ez kifejezetten azzal a céllal készült, hogy a mostani gyerekekkel, egy teljesen új generációval szerettesse meg a franchise-t. Ennek megfelelően az új széria főszereplői gyerekek, de ott van mellettük Jude Law, aki szenzációs a szerepben, egy vicces, szórakoztató, zsivány karakter, láthatóan a színész élvezte a forgatást. Ha a Csillagok háborúja mese, akkor a Kóbor alakulat kétszeresen is az – a cikk folytatódik, lapozzon!