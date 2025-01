Különleges elismerésben részesült Stohl András - kép

Tegnap este került megrendezésre a rangos Egyetemi Díjátadó Gála és 19. Médiabál Győrben, mely az ottani társasági élet legrangosabb eseménye. A díjakat a Győr Városi Egyetemi Csarnokban adták át, a gála műsorvezetői Lékai-Kiss Ramóna és Gönczi Gábor voltak. Az este folyamán a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő oktatóinak, hallgatóinak és alumnijainak járó elismeréseket, valamint az Egyetemi Innovációs Kiválósági Díjat adták át, továbbá az Év Médiaszemélyisége díjat is kiosztották.

A díjátadó gálát követően az ünnepi vacsora következett, melynek végén fedték csak fel, hogy ki kapja a 2025-ös Év Médiaszemélyisége díjat. Ekkor hangzott el Stohl András neve, aki évek óta igyekszik megtartani az egyensúlyt a színház és a média világa között, ugyanis nemcsak színházban játszik, hanem számos műsort vezet és emelett szinkroszínészkedik is.

Nagyon köszönöm a díjat! Sok olyan színész, művész van, aki azt mondja, hogy nem fontos a díj. Én nagyon szeretek díjat kapni. Amikor kimondják az ember nevét, átfut rajta, vajon méltó-e az elismerésre.

Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a háttérben nap mint nap dolgoznak azért, hogy a hozzám hasonló művészek, műsorvezetők kiálljunk ide és megkaphassuk ezt a díjat. Most helyettük is átvettem ezt a díjat" - idézi Stohl Andrást a kisalföld.hu, ahol további részleteket is elárultak a tegnapi nagyszabású díjátadóról.

Stohl András a saját közösségi oldalán is megköszönte az elismerést.