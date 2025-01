Reagált a terhességéről szóló hírekre Sydney van den Bosch

A TV2 műsorvezetője tavaly ősszel ment hozzá Kaszás Benjáminhoz, azóta folyton a terhesség kérdésével találja szembe magát. Sydney van den Bosch most úgy döntött, eloszlatja a kételyeket és a közösségi oldalán reagált a találgatásokra. A modell korábban is jelentkezett már be Czeizel Intézetből, és ezt követően lettek még kíváncsibbak a követői. Akkor azt ígérte, később részletesebben is beszámol arról, miért járt ott, azonban azt sem tagadta sosem, hogy magas a kockázat nála a daganatos betegségek kialakulására, ezért vállalta önként a masztektómiát is korábban.

Tudnék még egy témát feldobni újdonságként, de azt hiszem, ennek egy hosszabb bejegyzést fogok szentelni

- írta tavaly decemberben, és elárulta, hogy orvosnál járt. A részleteket még csak most tisztázta egy Instagram-posztban, amiben cáfolta a terhességéről szóló pletykákat, és azt is elárulta, miért nem igaz a híresztelés.

Vannak pillanatok, amikor türelemmel és reménnyel kell várnunk. Ebből már több fronton kaptunk ízelítőt az elmúlt években, és ez most sincs másképp.

A tudatos és szerencsés döntéseim miatt beszélhettem nektek a prevenció minden ágáról így tekintve az én genetikai kórképemet nem volt kérdés, hogy most ebben a helyzetben is így fogok tenni. Így találkozhattam többetekkel Czeizel Intézetben még az előző helyszínükön tavaly és a megnyitás napján is ott voltam.

Családtervezési programban vagyunk, természetesen nehezített pályán, de ezen már meg se lepődöm. Tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, ezért is osztom meg veletek.

Túl vagyunk a genetikai tanácsadáson ezzel együtt az ORIGIN hordozósági szűrésen, amit nagyon fontosnak tartok (pláne az én esetemben), így aggodalomra nincs okunk, ha elérkezik az idő, nem fogom titokban tartani boldogságunk érkezését" - fogalmazott bejegyzésében Sydney van den Bosch, melyben arra utalt, hogy valószínűleg orvosi segítség nélkül nem lehet édesanya, de küzdenek érte a férjével.

A képek között lapozhat: