Véget vetett a terhességével kapcsolatos találgatásoknak Sydney van den Bosch - kép

2023 őszén árulta el Sydney van den Bosch, hogy elválik első férjétől, Egerszegi Tamástól, azoanban nem sokan lepődtek meg a bejelentésen, ugyanis régóta sejtelni lehetett, hogy megromlott a házasságuk, azonban a modell nagyon jó titoktartó és nem engedett a nyomásnak és a róluk terjengő pletykákkal sem foglalkozott. A TV2 Szerencselánya később elárulta, hogy hamarosan megérkezett az életébe az újabb szerelem, és új férje, Benjamin elég hamar meg is kérte a modell kezét a megismerkedésüket követően, tavaly szeptember végén már össze is házasodtak.

Régóta találgatják a követők, hogy várnadós-e Sydney van den Bosch

Fotó: Sydney van den Bosch/Instagram

Azonban nem volt felhőtlen így sem Sydney van den Bosch élete, hiszen édesapját is elvesztette 2023 decemberben, ami nagyon megviselte. Azonban új párja mindenben a segítségére volt, és igyekezett őt átsegíteni a nehézségeken, azonban nem gondolták, hogy idén újra kórházba kerül a modell, akit nyár elején műtöttek meg újra. Bár túl sok részletet nem árult el a beavatkozásról, de ő maga adott hírt róla a közösségi oldalán. Ezután azt is elárulta, hogy teste megváltozott a betegség és a műtét miatt, azonban mégsem tudta eloszlatni a találgatásokat a terhességével kapcsolatban.

Ez a 2024-es bikini body és sanszos, hogy a 2025 is hasonló lesz

- írta sejtelmesen egy korábbi fotója mellé, azóta is sokan arra gondolnak, hogy a gyerekvállalásra utalhatott. Ezért sokan találgatják, vajon mikor lesz édesanya Sydney van den Bosch, akiről már többször is híresztelték, hogy állapotos.

A modell most édesanyjával utazott el Mexikóba, hogy annak születésnapját együtt ünnepeljék úgy, ahogy tavaly is tették Dubajban. Előző képeik alapján már azt is felfedezni vélte több követője, hogy gömbölyödik a hasa, és valószínűleg azért takargatja magát, mert nem akarja még elmondani, hogy kisbabát vár.

Sydney van den Bosch a legújabb képeivel azonban eloszlatta a kételyeket, ugyanis megmutatta sportos, lapos hasfalát, miközben egy egyre népszerűbb sportágat próbáltak ki édesanyjával, a padelt. A fotón a modell csak egy sportmelltartóban és egy sortban látható, és egyáltalán nem takargatja magát. Valószínűleg így akart pontot tenni a terhességével kapcsolatos találgatások végére.