Egymilliárd forintot érő luxusvillában él a Házasság első látásra Szabija

A TV2 Házasság első látásra című műsorban többször láthatták a nézők Szabi villáját, ami az elmondása szerint egymilliárd forintot ér. "A teljes villa értéke nagyjából egymilliárd forint, és az épület két részből áll, az egyik felében az egyik barátom és az ő családja él, a másikban pedig annak idején az első feleségemmel és a gyerekeimmel laktam, a válás után azonban elköltöztem, és nagyjából csak egy éve élek itt újra. A ház részben felújítás alatt áll, mivel az a tervünk az, hogy kiadjuk majd, mivel egy ember számára hatalmas ez az épület, de persze ez az elképzelés még változhat" - mesélte az épületről.

A szabadtéri medence mellett a házban is kaptak helyet wellness szolgáltatások. Két méter mély medence, szauna és bárpult is található a hatalmas teremben. "A benti medence most nincs feltöltve, ugyanis az épületnek ez az a része, ami felújítás alatt van.

Nagyjából húsz évvel ezelőtt épült a villa, és az akkori normáknak megfelelően lett kialakítva a wellness is, így most már eljött az idő, hogy korszerűsítsük.

Egyébként a pandémiás időszak alatt nagy hasznát vettük ennek a teremnek, akkoriban ugyanis nem nagyon volt lehetőség kimozdulni, és az egyik általam kedvelt konditerem edzője rendszeresen itt tartotta a csoportos órákat" - újságolta Szolnoki Szabolcs a Blikknek.

"A gyerekekről készült fényképek nagyon kedvesek számomra, ezeknek kiemelt helye van az otthonomban.

Azon felül, hogy egy családcentrikus ember vagyok talán még érdekes lehet, hogy gyűjtöm a régi Playboy Magazinokat, ugyanis nagy rajongója vagyok a női testnek.

A kollekció ötven öt példányt számlál és köztük számtalan különlegesebb darab is megtalálható" - tette hozzá.