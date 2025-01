Kiderült, van-e férfi Szabó Zsófi életében

Szabó Zsófi tavaly tért vissza a TV2 csatornára, ahol a Mokka egyik műsorvezetője, továbbá a TV2 Klub nagykövete lett. Ezenkívül ő lett az Újratervezés női műsorvezetője, továbbá versenyezett a Dancing with the Stars ötödik évadában is, ahol a dobogós második helyen végzett az első partnerével történt viszontagságok ellenére is. Szabó Zsófi nagyon örült a lehetőségnek, hiszen végre megnyílhatott úgy, ahogy korábban még soha, és állítása szerint végre tudott önmaga lenni a kamerák előtt is.

Szabó Zsófi új partnere Suti András lett a Dancing with the Stars ötödik évadában, miután Andrei Mangra botrányba keveredett

Fotó: TV2 / TV2

Hogy önmagam lehetek, sírhatok akár minden héten, nem kell azt mutatni, hogy üres vagyok. Olyan képet láthattak rólam az emberek az elmúlt évek során, hogy ez egy üres lány. Tele vagyok érzelemmel, ezt a tánc most kihozta belőlem!

- válaszolta zokogva Szabó Zsófi Lékai-Kiss Ramóna kérdésére, hogy mit kapott a Dancing with the Starstól.

Valóban, Szabó Zsófi az utóbbi években kínosan ügyelt arra, hogy óvja magánéletét, ritkán osztott meg arról részleteket. Számára válása hozta el azt a változást, amikor úgy döntött, kevésbé éli az életét a nyilvánosság előtt, hiszen az nagyon érzékeny időszak volt számára. Ezért nem mutatja meg kisfiát sem, és Shane Tusuppal történt szakítása után egyáltalán nem beszél arról, hogy van-e férfi az életében.

Annak ellenére, hogy a műsorvezető nem beszél a szívügyeiről, mégis rengetegen találgatják, vajon van-e párja. Szabó Zsófi valószínűleg megelégelte a pletykákat és a kérdéseket, ezért egy sokat sejtető, vicces képpel reagált azoknak, akik folyton a szerelmi életéről faggatóznak.