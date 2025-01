Pénzéhesnek tartják Szarvas Andit, most válaszolt a kritikákra

Tavaly áprilisban árulta el az egykori szépségkirálynő, hogy véget ért jegyessége egykori vőlegényével, akivel három és fél év után szakítottak, a lánykérést követően egy évvel. Azonban Szarvas Andi nem sokáig szomorkodott egyedül, ugyanis tavaly nyáron már rátalált az újabb szerelem, a Dancing With The Stars egykori zsűritagjának, Molnár Andrea volt férjének, Zsoltnak a személyében. A kapcsolatukról sokáig csak szűkszavúan beszéltek és közös képeket sem mutattak, de amint komolyabbra fordul köztük a dolog, úgy vállalták fel a szerelmüket is. Azóta már össze is házasodtak és első közös gyereküket várják, Szarvas Andi erről is osztott meg részleteket Palik Lászlóék műsorában.

Szarvas Andi a Farm VIP-ben is kipróbálta magát

Fotó: TV2

"A szépségipar világában, meg aki kinéz valahogy, mind egy kalap alá van véve, vagyis, hogy mi nem dolgozunk, hanem majd összejövünk egy pénzes pasival, aki eltart, meg nekünk könnyű. Ezt imádom, hát nem könnyű egyáltalán.

Lehet rólam bármit mondani – hogy nem vagyok szép, hogy k*rva vagyok, hogy pénzéhes vagyok –, de egy biztos: hogy mindent a magam erejéből értem el és bele tudok nézni a tükörbe.

Soha, semmi olyat nem csináltam, ami miatt ne tudnék belenézni, vagy ha felnő a gyerekem, olyat hallana vissza a médiából" - magyarázta az egykori szépségkirálynő, aki úgy érzi, hogy mindent magának köszönhet, amit eddig elért és sosem várta el egy férfitól sem, hogy eltartsa, mindig keményen dolgozott.

Tizenhat éves korom óta nagyon tudatosan élem az életem, azóta dolgozom. Nyilván diákmunkákkal, Lidl-ben és kassza mellett kezdtem, de mindig volt munkám.

Mindig is vonzott a szépségipar világa és határozottan úgy éltem az életem, hogy tudtam: fiatal anyuka szeretnék lenni. Én húsz évesen kerültem fel Pestre, és elkezdtem építeni a brandemet, elkezdtem felhúzni magamat, hogy ha bármi történik, akkor egyedül is talpon tudjak maradni" - magyarázta Palik Lászlóéknak Szarvas Andi, aki már korábban is vágyott volna a gyerekre, azonban nem volt meg hozzá a partner, most azonban megtalálta.

Az egykori szépségkirálynő korábbi kapcsolata bár 3,5 évig tartott, mégis úgy emlékszik vissza rá, hogy "semmit nem tud belőle felmutatni", ennek ellenére igent mondott a lánykérésre. Miután véget ért a jegyesség, hamarosan megismerkedett Zsolttal, akivel szinte rögtön tudták, hogy megtalálták az igazit, így nem is sokáig váratott magára az esküvő és a családalapítás sem.