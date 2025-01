Állítólag szellem lakik a színésznő pincéjében, a fia látta is a kísértetet

„Van egy szellem, aki most is a házamban lakik” - mondta Julia Fox (Csiszolatlan gyémánt, Jelenlét, Semmi hirtelen mozdulat, Camgirl, Him) a minap egy interjúban. Arról is beszélt, hogy a szellem eleve ott „lakott”, amikor ő odaköltözött, túl sokat beszél róla, de lehet, hogy ennek a szellem nem örül. A házba 4 éves fiával együtt költözött be.

Julia Fox

Fotó: Getty Images via AFP

„Vicces volt, úgy kezdődött, mint bármelyik szellemtörténet. Éreztem egy vonzást a ház felé, telihold volt, és aztán azt gondoltam, hogy ez az, megszerzem ezt a házat” - emlékezett. Amikor már minden bútoruk ott volt az épületben, lementek a pincébe, ott találtak egy levelet az előző tulajdonosoktól, illetve egy dobozt, amelyben benne volt egy halott nő hajkeféje, tükre.

Fox egyelőre jól kijön a kísértettel, vagy bármi is legyen az. „Vigyáz ránk, és mi szeretjük őt. A fiam is látja őt. Én nem látom őt, de a fiam igen” – magyarázta egy talkshow-ban. Lehet, hogy összefügg a kettő, de Julia Fox következő filmjében (Prescence) egy ingatlanügyvédet alakít, aki egy gyanútlan családnak elad egy kísértetjárta házat.